¿Se retira? Hugo Rodallega fue certero tras haber quedado campeón con Santa Fe en el FPC

Este domingo 29 de junio, Independiente Santa Fe logró la tan anhelada décima estrella en su palmarés tras vencer, de manera contundente y de visitante, al Independiente Medellín por 1-2.

Los cardenales se impusieron ante el poderoso gracias a dos goles de Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega, este último siendo el gran artífice de la estrella.

Más allá de anotar el gol del título, Rodallega se impuso como el máximo artillero de la liga colombiana con 16 tantos, algo que no ocurría hace años.

Hugo Rodallega habló de su futuro en Santa Fe y el fútbol

Ahora, luego del título conseguido, Rodallega dejó abierta la puerta a su retiro, algo que encendió las alarmas en el equipo rojo de la capital.

“No es momento de pensar en si me retiro o no, es una posibilidad que he venido contemplando hace rato, pero los compañeros no quieren que eso suceda, quieren que siga jugando", dijo el goleador.

Con respecto a sus compañeros, Hugo aseguró que "ellos dicen que me queda mucho fútbol, pero no saben lo que siento por dentro".

Por otro lado, Hugo mandó un mensaje de esperanza a la hinchada de Santa Fe.

“El hincha de Santa Fe ahora no se debe preocupar por eso, tiene que disfrutar de la décima estrella tras 9 años esperando. Pudimos escribir el nombre de nosotros en este club".

¿Cuándo iniciará el segundo semestre de Liga Betplay?

Los equipos tendrán solo unas pocas semanas para ajustar sus plantillas, recuperar jugadores y planificar la estrategia para un nuevo torneo que promete ser igual de intenso.

La fecha clave para el inicio de la Liga BetPlay II-2025 está fijada para el fin de semana del 12 y 13 de julio.

Aunque los horarios específicos de cada encuentro aún están por confirmarse, es muy probable que los primeros partidos de esta nueva edición del campeonato se programen incluso desde el viernes 11 de ese mismo mes, anticipando el regreso de la pasión futbolera.