Hugo Rodallega se refirió a su fichaje frustrado con el Real Madrid: ¿Le hubiera competido a Messi?

Para nadie es un secreto que Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los referentes del fútbol colombiano, pues sus grandes actuaciones en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia en el 2005, hicieron que grandes equipos del fútbol internacional pusieran los ojos en el actual delantero de Independiente Santa Fe.

Aunque para muchos puede sorprender, se dio a conocer que Hugo Rodallaga estuvo en el radar del Real Madrid en el 2005, pero su fichaje no se pudo dar por algunas diferencias económicas que se presentaron entre el cuadro español y el entorno del jugador, lo que le impidió que pudiera vestir la camiseta del equipo ‘merengue’.

En conversaciones con el Diario AS, Rodallega contó cómo se dieron los primeros acercamientos con el Real Madrid mientras estaba en la Selección Colombia Sub-20, asegurando que estuvo muy cerca de poder llegar a España.

Lea también: Alberto Gamero resaltó los errores que dejaron a Millonarios fuera de la Copa Libertadores

“Jugábamos los partidos y yo no sabía exactamente quién me estaba viendo… Cuando me enteré, en ese entonces, el señor Hernando Ángel me dice que había un veedor del Real Madrid y que estaban muy interesados en poder contar conmigo para ir al Castilla. A mí me hizo mucha ilusión, porque a quién no le va a hacer ilusión eso. Es algo que cualquier jugador anhelaría, al menos ser teniendo en cuenta por el Real Madrid”, relató el exjugador del Wigan.

Sin embargo, a pesar del interés del club español, no se pudo llegar a un acuerdo económico, haciendo que Rodallega tomara la decisión de ir al fútbol mexicano como su primera experiencia internacional.

“Sí, él se acercó y manifestó que estaba muy interesado y que obviamente se había comunicado con la gente que lo había mandado, que era un scout del Madrid, que venía en representación y que había algún interés, pero que lamentablemente no habían llegado a un acuerdo. Fueron las palabras de él, me felicitó, me dijo ‘continúa así’. Todavía no habíamos terminado el torneo y ya me estaba felicitando por lo que venía haciendo en cada partido, que no bajara los brazos y que siguiera trabajando”, fueron las palabras de Rodallega tras preguntarle sobre el acercamiento con el representante.

Vea también: Linda Caicedo mostró orgullosa a la mujer que le robó el corazón en Madrid

Hugo Rodallega también habló sobre Selección Colombia

Por otro lado, Hugo Rodallega también se refirió sobre su distanciamiento con la Selección Colombia, afirmando que José Pékerman nunca le dio la oportunidad de vestir los colores del combinado patrio, ya que le tenía “rabia” por ser el hombre protagonista en el Sudamericano Sub-20.

“No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos contra mí y fue algo que motivó a eso”, finalizó el delantero.