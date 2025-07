Hugo Rodallega sugirió haber sido mejor que Jackson, Bacca, Ramos y ‘Teo’ en 2014

El reciente título de Liga con Independiente Santa Fe le dio a Hugo Rodallega una nueva plataforma para alzar la voz, y no desaprovechó la oportunidad. En una entrevista con el periodista Ricardo Arce, el delantero vallecaucano lanzó fuertes acusaciones contra el proceso liderado por José Néstor Pékerman al frente de la Selección Colombia. Según Rodallega, su exclusión de las convocatorias para los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 no fue por razones deportivas, sino por intereses ajenos al fútbol: “Ahí hubo algo diferente”, dijo, mientras hacía el gesto de dinero con la mano.

El atacante, visiblemente inconforme, aseguró que veía las listas de jugadores llamados por el cuerpo técnico y no entendía cómo algunos nombres superaban su rendimiento: “Bloqueaban 40 jugadores, yo ya creía que era turco y no colombiano”. Incluso, puso en duda la legitimidad de varias convocatorias: “No me vendan que estaban mejor que yo”. Sus palabras han generado todo tipo de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo.

El contexto deportivo no respaldaba su convocatoria

Si bien Rodallega tuvo momentos destacados en su carrera, especialmente durante su paso por el Wigan Athletic en Inglaterra, su situación en los años previos a ambos Mundiales no reflejaba un nivel de selección. En 2014, por ejemplo, descendió con el Fulham y solo marcó seis goles en la temporada. En contraste, los delanteros que sí fueron al Mundial brillaban en las mejores ligas: Teófilo Gutiérrez lideraba a River Plate, Adrián Ramos daba el salto al Borussia Dortmund, Jackson Martínez era figura en el Porto, y Carlos Bacca despuntaba en el Sevilla. Todo esto, sin contar a Radamel Falcao, quien solo quedó fuera por una lesión.

Cuatro años después, en 2018, Rodallega militaba en el Trabzonspor de Turquía, una liga con menos visibilidad internacional. Mientras tanto, Falcao finalmente pudo jugar su primer Mundial, Carlos Bacca seguía en la élite europea, Luis Fernando Muriel se destacaba en el Sevilla y Miguel Ángel Borja llegaba tras coronarse campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y firmar por Palmeiras.

Entre la frustración y la polémica

Las declaraciones de Rodallega abren una vieja herida que parece no haber cerrado. Aunque tiene derecho a manifestar su inconformidad, las cifras y el rendimiento competitivo de sus colegas en esos años indican que su ausencia en las listas mundialistas respondía más a criterios deportivos que a otro tipo de manejos. La polémica está servida, pero el debate también exige contexto y memoria.