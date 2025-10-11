Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!

El futuro de Hugo Rodallega ya tiene rumbo y los hinchas de Independiente Santa Fe celebran la noticia.

El club capitalino confirmó la renovación del delantero hasta diciembre de 2026, asegurando la continuidad de su goleador estrella para disputar la próxima Copa Libertadores.

Rodallega seguirá vestido de rojo

A través de sus redes sociales, Santa Fe anunció que Rodallega continuará liderando el ataque del equipo campeón del torneo Apertura 2025, título que conquistaron tras vencer a Independiente Medellín con un gol decisivo del propio atacante cuando jugaba lesionado.

Esa anotación, que dio la vuelta al mundo, selló su estatus como ídolo cardenal para la gran mayoría de la afición santafereña.

El club resalta el compromiso y liderazgo del jugador de 40 años, quien llegó en enero de 2023 procedente del Bahía de Brasil. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano, con más de 50 goles marcados en su segunda etapa en el fútbol colombiano.

El goleador de la Libertadores

Con esta decisión, Santa Fe apuesta por mantener su base campeona y competir con fuerza en el torneo continental.

Rodallega, quien ya ha jugado en ligas como la Premier League y el fútbol turco, tendrá el reto de brillar en la Libertadores, una competencia donde el león jugará desde fase de grupos.