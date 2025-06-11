Santa Fe ya habría acordado con su nuevo entrenador extranjero para el 2026

El campeón vigente del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, ya estaría definiendo los primeros pasos de su proyecto deportivo para la próxima temporada. Tras la salida del uruguayo Jorge Bava, el conjunto capitalino quedó bajo la dirección interina de Francisco ‘Pacho’ López, quien ha asumido la responsabilidad de conducir al equipo en la fase final del semestre. Sin embargo, desde la dirigencia han dejado claro que buscan un proyecto sólido y ambicioso para el 2026, especialmente teniendo en cuenta la participación en la Copa Libertadores y los retos locales que se avecinan.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Felipe Sierra, Santa Fe habría llegado a un acuerdo verbal con el venezolano César Farías, experimentado técnico que conoce de cerca el fútbol colombiano y que ya habría dado el visto bueno para asumir el desafío. Aunque aún no se ha hecho oficial, las conversaciones estarían muy adelantadas y su anuncio podría producirse en los próximos días.

César Farías, la apuesta cardenal para un proyecto internacional

La llegada de César Farías representaría un paso importante en la planificación del club bogotano. El estratega venezolano cuenta con una amplia trayectoria, habiendo dirigido selecciones nacionales y equipos de renombre en Sudamérica. En Colombia ha dirigido equipos como Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, donde fue protagonista con un estilo de juego ordenado, intenso y con gran aprovechamiento de los recursos del plantel.

La directiva de Santa Fe considera que su experiencia y carácter son ideales para liderar un proyecto que busca no solo competir, sino también consolidar un estilo que perdure. El objetivo es claro: hacer del equipo un protagonista en la Libertadores y mantenerlo en los primeros lugares de la liga.

Santa Fe, enfocado en clasificar y cerrar el año con fuerza

Mientras la dirigencia avanza en la planificación del próximo año, el plantel profesional continúa enfocado en su lucha por entrar al grupo de los ocho. Santa Fe se jugará una final anticipada este domingo frente a Deportivo Cali en el estadio El Campín, un compromiso clave que definirá gran parte de su futuro inmediato.

El conjunto ‘cardenal’ está obligado a ganar ante su afición para seguir con vida en la tabla de posiciones. Sin embargo, más allá del resultado, la hinchada ve con ilusión el posible arribo de César Farías, quien podría convertirse en el nuevo líder del proyecto santafereño de cara al 2026, una etapa en la que el club busca consolidar su grandeza tanto a nivel nacional como internacional.