Hugo Rodallega habló sobre Gamero y su amor por Millonarios: ¿llegará a Santa Fe?

La dolorosa derrota frente a Deportes Iquique en la fase previa de la Copa Libertadores causó un mar de dudas en Independiente Santa Fe y horas después de su eliminación, la institución cardenal tomó la decisión de terminar el contrato con el uruguayo Pablo Peirano, por lo que actualmente el equipo tiene técnicos encargados y se espera que en los próximos días se confirme la llegada de un entrenador.

Tras la salida de Peirano de Santa Fe, el equipo cardenal mostró una cara completamente distinta en la Liga colombiana y goleó 7-1 a Envigado en condición de visitante. Un resultado bastante llamativo para sus hinchas, quienes esperan poder competir por el torneo local y contar con un DT que los vuelva a ilusionar.

Santa Fe está cerca de cumplir una década sin poder ganar la Liga colombiana y varios nombres están en carpeta del presidente del club para ocupar el cargo de entrenador.

Hugo Rodallega habló sobre Alberto Gamero

Capitán y referente del grupo, Hugo Rodallega tomó la palabra y respondió lo que opina de Alberto Gamero, un técnico múltiple campeón del FPC, pero que es ídolo de Millonarios, máximo rival histórico del elenco cardenal.

En diálogo con Caracol Radio, el futbolista señaló que el pensar de los hinchas es bastante respetable y que no es quién para elegir el técnico del primer equipo.

“Desde el punto de vista como jugador y profesional, no le pondría drama. Pero el pensamiento o el análisis del hincha, es muy válido. No soy el indicado para decir quién debe llegar, no tengo velas en ese entierro. Soy uno más para aportar y el que llegue, ojalá llegue pronto, para que podamos comenzar a trabajar y conocerlo. Hacer un conjunto que siga luchando por el verdadero objetivo”.

Gamero ha sonado bastante fuerte como una posibilidad de Santa Fe para este semestre, pero las dudas en los hinchas están en el amor del técnico samario por Millonarios, una institución con la que consiguió títulos como futbolista y entrenador.

Finalmente, respecto a la eliminación temprana de la Copa Libertadores, el capitán indicó: “Son cosas del fútbol, de la vida. Lamentablemente, sufrimos una eliminación inesperada de la Copa Libertadores, teníamos mucha ilusión, quizás nadie se fija en el partido, en lo bien que el equipo jugó, lo que se intentó y se luchó ante un rival que se metió atrás, que tuvo una buena tarde con su arquero”, sentenció.