Ídolo de América de Cali rechazó dirigirlos y reveló una emotiva razón

En América de Cali han pasado un sinfín de técnicos en los últimos años, siendo pocos los que realmente lograron ser recordados entre la hinchada. Esto se debe principalmente a que la mayoría de títulos en la historia del club fueron bajo el mando de dos entrenadores: Gabriel Ochoa Uribe (7 ligas) y Jaime de La Pava (3 ligas y 1 Merconorte), siendo 11 de los 16 títulos oficiales de la institución.

Los restantes son de Francisco Maturana, Luis Augusto García, Diego Umaña, Alexandre Guimarães y Juan Cruz Real, uno cada uno. Algún otro DT ha sido recordado con cariño, pero los que no ganaron nada, generalmente, terminaron en malos términos.

Esto habría sido determinante para que uno de los más grandes ídolos de la institución, quien se dedicó a la dirección técnico durante muchos años, haya tomado la decisión de no aceptar dirigir al América. Se trata de Julio César Falcioni, histórico exportero argentino.

¿Por qué Falcioni no aceptó dirigir al América de Cali?

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', el veterano entrenador que en los últimos años ha pasado por diferentes quebrantos de salud, comentó que las directivas los buscaron para ser el DT de América, pero decidió no aceptar las propuestas para mantener el recuerdo intacto.

Alguna vez conversamos para llegar al club, pero lo mejor que puede pasar es que haya un buen recuerdo de Falcioni como arquero, yo no quiero mancillar ese recuerdo inmaculado, intacta esa imagen que se dejó.

Falcioni comentó que se sorprende por el cariño de muchos hinchas jóvenes que no alcanzaron a verlo en vivo, pero que alimentan su idolatría gracias a los relatos de los más grandes. Estas muestras de cariño podrían cambiar si no le salen las cosas como DT.

¿Cuántos títulos ganó Julio Falcioni en América?

El histórico portero llegó a Cali para el año 1981 por pedido de Gabriel Ochoa. Logró ser campeón de la liga colombiana durante 5 años consecutivos y también fue uno de los responsables de clasificar tres años seguidos a la final de la Copa Libertadores entre 1985 y 1987.