CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Tras la remontada de Millonarios en 'El Campín' ante América de Cali, el equipo sueña con meterse a las finales de la Liga BetPlay.

Millonarios América de Cali (1)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios sumó 3 puntos en el duelo ante América de Cali correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay. El equipo logró remontar en el duelo de necesitados y ahora sueña con meterse en la pelea.

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado
RELACIONADO

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado

Entre tanto, el cuadro escarlata quedó prácticamente eliminado por errores propios. El equipo ganaba 1-0 sobre el final del encuentro, pero dos jugadas donde fallaron Joel Graterol y Daniel Bocanegra, dejaron al equipo con pocas opciones de clasificar a cuadrangulares.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Bucaramanga – 27 pts
  2. Junior – 25 pts
  3. Fortaleza – 25 pts
  4. Atlético Nacional – 24 pts
  5. Medellín – 24 pts
  6. Tolima – 23 pts
  7. Santa Fe – 20 pts
  8. Deportivo Cali – 20 pts
  9. Alianza – 20 pts
  10. Once Caldas – 19 pts
  11. Llaneros – 19 pts
  12. Millonarios – 17 pts
  13. Deportivo Pereira – 15 pts
  14. Unión Magdalena – 15 pts
  15. América – 14 pts
  16. Águilas Doradas – 14 pts
  17. Envigado – 13 pts
  18. Boyacá Chicó – 12 pts
  19. Pasto – 11 pts
  20. La Equidad – 11 pts

Cuentas de América de Cali

El equipo escarlata tiene 14 puntos y 6 fechas por delante, donde deberá hacer un pleno de victorias para llegar a 32 unidades, el número mágico para asegurar un cupo en finales, lo cual es casi imposible.

Los partidos restantes:

  • La Equidad (local)
  • Deportivo Cali (visitante)
  • Junior (local)
  • Boyacá Chicó (visitante)
  • Unión Magdalena (local)
  • Medellín (visitante)

Las cuentas de Millonarios

Con este triunfo, los dirigidos por Hernán Torres escalaron hasta el puesto 12 con 17 unidades y ahora están a 3 del octavo. Si cuentan con suerte y suman sus puntos respectivos en las próximas fechas, podrían meterse en el grupo de los 8.

Partidos restantes:

  • Pereira (visitante)
  • Bucaramanga (local)
  • Santa Fe (visitante)
  • Once Caldas (local)
  • Envigado (visitante)
  • Boyacá Chicó (visitante)
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado

Millonarios

El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

Millonarios

¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Otras Noticias

Irlanda

Famoso deportista recibió dura suspensión por faltar a controles de antidopaje: ¿De quién se trata?

La sanción es de más de un año, aunque ya había comenzado a regir, por lo que volverá a competición en 2026.

Cambio climático

¿Lloverá en Bogotá este miércoles 8 de octubre? Este es el pronóstico del clima

La temperatura mínima será de 10 °C.

Inflación

Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado