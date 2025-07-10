Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos
Tras la remontada de Millonarios en 'El Campín' ante América de Cali, el equipo sueña con meterse a las finales de la Liga BetPlay.
Noticias RCN
09:46 p. m.
Millonarios sumó 3 puntos en el duelo ante América de Cali correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay. El equipo logró remontar en el duelo de necesitados y ahora sueña con meterse en la pelea.
Entre tanto, el cuadro escarlata quedó prácticamente eliminado por errores propios. El equipo ganaba 1-0 sobre el final del encuentro, pero dos jugadas donde fallaron Joel Graterol y Daniel Bocanegra, dejaron al equipo con pocas opciones de clasificar a cuadrangulares.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
- Bucaramanga – 27 pts
- Junior – 25 pts
- Fortaleza – 25 pts
- Atlético Nacional – 24 pts
- Medellín – 24 pts
- Tolima – 23 pts
- Santa Fe – 20 pts
- Deportivo Cali – 20 pts
- Alianza – 20 pts
- Once Caldas – 19 pts
- Llaneros – 19 pts
- Millonarios – 17 pts
- Deportivo Pereira – 15 pts
- Unión Magdalena – 15 pts
- América – 14 pts
- Águilas Doradas – 14 pts
- Envigado – 13 pts
- Boyacá Chicó – 12 pts
- Pasto – 11 pts
- La Equidad – 11 pts
Cuentas de América de Cali
El equipo escarlata tiene 14 puntos y 6 fechas por delante, donde deberá hacer un pleno de victorias para llegar a 32 unidades, el número mágico para asegurar un cupo en finales, lo cual es casi imposible.
Los partidos restantes:
- La Equidad (local)
- Deportivo Cali (visitante)
- Junior (local)
- Boyacá Chicó (visitante)
- Unión Magdalena (local)
- Medellín (visitante)
Las cuentas de Millonarios
Con este triunfo, los dirigidos por Hernán Torres escalaron hasta el puesto 12 con 17 unidades y ahora están a 3 del octavo. Si cuentan con suerte y suman sus puntos respectivos en las próximas fechas, podrían meterse en el grupo de los 8.
Partidos restantes:
- Pereira (visitante)
- Bucaramanga (local)
- Santa Fe (visitante)
- Once Caldas (local)
- Envigado (visitante)
- Boyacá Chicó (visitante)