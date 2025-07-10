Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Millonarios sumó 3 puntos en el duelo ante América de Cali correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay. El equipo logró remontar en el duelo de necesitados y ahora sueña con meterse en la pelea.

Entre tanto, el cuadro escarlata quedó prácticamente eliminado por errores propios. El equipo ganaba 1-0 sobre el final del encuentro, pero dos jugadas donde fallaron Joel Graterol y Daniel Bocanegra, dejaron al equipo con pocas opciones de clasificar a cuadrangulares.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Bucaramanga – 27 pts Junior – 25 pts Fortaleza – 25 pts Atlético Nacional – 24 pts Medellín – 24 pts Tolima – 23 pts Santa Fe – 20 pts Deportivo Cali – 20 pts Alianza – 20 pts Once Caldas – 19 pts Llaneros – 19 pts Millonarios – 17 pts Deportivo Pereira – 15 pts Unión Magdalena – 15 pts América – 14 pts Águilas Doradas – 14 pts Envigado – 13 pts Boyacá Chicó – 12 pts Pasto – 11 pts La Equidad – 11 pts

Cuentas de América de Cali

El equipo escarlata tiene 14 puntos y 6 fechas por delante, donde deberá hacer un pleno de victorias para llegar a 32 unidades, el número mágico para asegurar un cupo en finales, lo cual es casi imposible.

Los partidos restantes:

La Equidad (local)

Deportivo Cali (visitante)

Junior (local)

Boyacá Chicó (visitante)

Unión Magdalena (local)

Medellín (visitante)

Las cuentas de Millonarios

Con este triunfo, los dirigidos por Hernán Torres escalaron hasta el puesto 12 con 17 unidades y ahora están a 3 del octavo. Si cuentan con suerte y suman sus puntos respectivos en las próximas fechas, podrían meterse en el grupo de los 8.

Partidos restantes: