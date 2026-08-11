Black Friday: cinco recomendaciones para aprovechar los descuentos y evitar problemas con las compras

El Black Friday es una oportunidad para encontrar descuentos en diferentes categorías de productos, pero también es una temporada en la que aumenta el movimiento del comercio electrónico.

Por eso, antes de dejarse llevar por una promoción, los compradores deben tener en cuenta algunos detalles que pueden marcar la diferencia entre una buena experiencia y un problema con su pedido.

Cifras de compras digitales en Colombia

En Colombia, las compras digitales mantienen una tendencia de crecimiento. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el primer trimestre de 2026 las ventas en línea alcanzaron los $39,7 billones y se registraron 186,35 millones de transacciones, un aumento anual del 22,2% en el número de compras.

Para el segundo trimestre, las ventas llegaron a $41,81 billones, con un crecimiento nominal del 20,5% frente al mismo periodo de 2025.

Estas cifras muestran la importancia del canal digital y el desafío que representa atender a los consumidores durante jornadas de alta demanda. En ese escenario, no basta con encontrar un buen precio, también hay que asegurarse de que el producto esté disponible y conocer las condiciones en las que será entregado.

¿Qué debe revisar antes de comprar durante el Black Friday?

Grupo TCC advierte que la experiencia del consumidor no termina cuando realiza el pago. La preparación del pedido, su distribución y la información sobre la entrega también son determinantes.

A partir de estas recomendaciones, hay cinco aspectos que los compradores deberían tener presentes antes y después de realizar una compra por internet.

Cinco consejos para evitar inconvenientes con sus compras

Confirme que el producto esté disponible antes de pagar

Una promoción puede llamar la atención, pero es importante verificar que el artículo realmente tenga existencias. Esto ayuda a evitar cancelaciones o novedades después de haber realizado el pago. También conviene revisar las características del producto para asegurarse de que corresponde a lo que se busca.

Revise dos veces la dirección de entrega

Un error en la dirección puede dificultar la distribución del paquete. Antes de finalizar la compra, verifique que estén correctos el nombre de quien recibe, el número de teléfono, la dirección completa y las referencias necesarias para encontrar el lugar.

Consulte cuánto tardará en llegar el pedido

No se guíe únicamente por la fecha en la que aparece disponible la promoción. Revise los tiempos estimados de despacho y entrega que informa el comercio. Si necesita el producto para una fecha específica, tenga en cuenta esos plazos antes de comprar.

Manténgase pendiente del estado del envío

Después de realizar el pago, revise las notificaciones y actualizaciones que le entregue el comercio sobre su pedido. La información del despacho permite conocer cómo avanza la entrega y estar atento a cualquier novedad que requiera su atención.

Planee también las compras de Navidad

El Black Friday da paso a la temporada navideña, cuando muchas personas compran regalos y envían paquetes a familiares y amigos. Si tiene previsto adquirir productos para esas fechas, procure hacerlo con anticipación y considere los tiempos de entrega para evitar contratiempos.

¿Por qué las entregas también son importantes en esta temporada?

El aumento de pedidos durante noviembre y diciembre exige una mayor coordinación entre los comercios y las empresas encargadas de distribuir los productos. Por eso, Grupo TCC presenta su campaña “La magia de cumplir”, con la que reconoce el trabajo de las personas que hacen posible que cada paquete llegue a su destino.

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La iniciativa destaca la importancia de cumplir los compromisos de entrega y conectar a quienes envían un detalle con quienes lo esperan.