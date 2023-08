Lesión de Hugo Rodallega: ¿qué impacto tiene su ausencia para Santa Fe? 

Independiente Santa Fe ha tenido un irregular arranque en el segundo semestre de la Liga BetPlay. El equipo de Huberth Bodhert lleva cinco partidos jugados, en los que ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota. A pesar de estar dentro de los ocho primeros, la crítica de la hinchada hacia el club se basa principalmente en su juego, pues no muestra seguridad defensiva, y en ataque, su producción goleadora ha sido limitada.

En cinco partidos, han marcado cinco goles, pero les han anotado la misma cantidad. Además, algunos jugadores no han tenido un rendimiento regular. Entre los más criticados aparecen contrataciones como Kevin Londoño, Iván Scarpetta, Yilmar Velásquez y Emerson Batalla.

Sumado a esto, en el partido del pasado 19 de agosto contra Unión Magdalena, Santa Fe logró empatar 2-2 pese a estar con diez hombres. El resultado como visitantes fue positivo, pero la mala noticia para los 'cardenales' fue la lesión de Hugo Rodallega, capitán y goleador del equipo.

Los reportes iniciales entregados por el club señalan que sufrió una lesión muscular en el recto femoral derecho, a la espera de que se le hagan más exámenes para determinar la duración de su ausencia de las canchas.

El impacto de la ausencia de Rodallega

Hugo Rodallega ha tenido un gran impacto desde que llegó a Santa Fe, siendo el goleador del equipo en lo corrido del 2023, marcando goles cruciales en liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

Evidencia total de la importancia del delantero para el equipo quedó evidenciada justamente en la fecha cinco contra Unión Magdalena, partido en el que sufrió la lesión. El capitán de Santa Fe fue suplente, y el equipo se fue el primer tiempo perdiendo 2-0 y quedando con un jugador menos tras la expulsión de Fabio Delgado. En la segunda mitad, Rodallega ingresó al terreno de juego, donde asistió a Jersson González para el 2-1, y él mismo anotó el 2-2.

Más allá de su contribución goleadora, Rodallega es un futbolista que sabe asociarse con sus compañeros. A lo largo de su estadía en Santa Fe aparece como una pieza clave en los circuitos de juego ofensivos, principalmente con los extremos y los volantes creativos como Fabián Sambueza y Christian Marrugo.

Incluso, Rodallega es una figura de liderazgo en el terreno de juego. Con la experiencia que tiene, ha demostrado ser un capitán en los momentos de tensión. Evidencia de esto fue el partido de Copa BetPlay contra el Deportivo Cali. En la tanda de penaltis, después de que el arquero Juan Daniel Espitia atajara su tercer cobro, el árbitro pidió repetirlo, y en ese momento, se armó una pelea entre los banquillos de ambos equipos. Un video se hizo viral con Rodallega alejándose de la pelea y yendo a donde el guardameta, alentándolo y manteniéndolo enfocado en la tanda.

"Hugo Rodallega nos ayuda a crecer a todos, por su profesionalismo y respeto a las demás personas. Él se me acercó, me abrazó y me dijo que mi labor ya estaba cumplida. Que si tapaba el penalti era fenomenal, pero que si no que no me preocupara que él seguro iba a hacer el gol. Eso me llenó de confianza y demasiada tranquilidad", dijo Espitia tras la tanda, evidenciando el rol que cumple Rodallega en el vestuario 'cardenal'.