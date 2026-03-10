¿Cuánto vale Rodrigo Contreras? Millonarios ya piensa en su compra

El buen momento deportivo de Millonarios ha despertado una decisión clave en la dirigencia: intentar asegurar la continuidad del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien en apenas dos meses se ha convertido en la pieza más importante del equipo.

El conjunto embajador ha mostrado una notable mejoría en la Liga BetPlay bajo la dirección técnica de Fabián Bustos. Luego de sumar apenas dos puntos en las primeras cinco jornadas, el equipo reaccionó con fuerza y logró 12 unidades en los últimos cinco compromisos. Además, selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Parte de ese repunte se explica por el rendimiento ofensivo del atacante argentino, quien ha logrado consolidar una dupla interesante con el goleador Leonardo Castro en el frente de ataque.

Su capacidad para aparecer en momentos determinantes y su adaptación rápida al fútbol colombiano lo ha convertido en el refuerzo más destacado del club capitalino en 2026.

Ante este panorama, los directivos de Millonarios ya analizan la posibilidad de adquirir definitivamente al delantero antes de que finalice su contrato actual.

Cuánto tendría que pagar Millonarios por Rodrigo Contreras

El atacante de 31 años llegó a Millonarios a comienzos de 2026 en condición de préstamo procedente de Deportes Antofagasta, club que posee sus derechos deportivos. Antes de su llegada al fútbol colombiano, el delantero también tuvo paso por Universidad de Chile.

Según información del periodista deportivo Mariano Olsen, el valor acordado entre ambas instituciones para ejecutar la opción de compra sería cercano a dos millones de dólares.

Ese monto fue fijado cuando se negoció la cesión del jugador al “Ballet Azul”, un acuerdo que se extiende hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el rendimiento que ha mostrado Contreras en sus primeras semanas podría acelerar las conversaciones entre ambas partes.

Desde la dirigencia del club bogotano prefieren actuar con cautela, en parte por la experiencia reciente con el delantero argentino Santiago Giordana, quien fue adquirido con contrato a tres años pero no logró cumplir las expectativas deportivas.

Por ese motivo, el fichaje de Contreras se planteó inicialmente como un préstamo con opción de compra, una fórmula que permite evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva.

Rodrigo Contreras quiere seguir en Millonarios

Más allá de los números y del interés de la dirigencia, el propio jugador ha manifestado públicamente su deseo de continuar en el club capitalino.

Durante una reciente rueda de prensa, el delantero reconoció que llegó al equipo con dudas por parte de algunos aficionados debido a que nunca había jugado en el fútbol colombiano. Sin embargo, aseguró que su objetivo siempre fue demostrar su capacidad dentro del campo.

“Sabía que había llegado cuestionado porque no me conocían. Tenía que hacer mi trabajo y demostrarme a mí mismo que podía jugar en este fútbol y en este equipo”, explicó el atacante argentino.

Contreras también destacó el respaldo que ha recibido tanto del plantel como de la hinchada desde su llegada a Bogotá. Según el futbolista, el cariño de los seguidores ha sido clave para adaptarse rápidamente al club.

Estoy muy feliz en este club, ojalá que siga por muchos años. El cariño que me ha dado la gente es algo que no esperaba en tan poco tiempo, afirmó.

Mientras Millonarios continúa su lucha por avanzar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y pelear por el título del primer semestre en la Liga BetPlay, la continuidad del delantero argentino empieza a perfilarse como una prioridad estratégica para el proyecto deportivo del equipo embajador.