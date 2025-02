Independiente Santa Fe confirmó la salida de una de sus joyas a Europa: ¿quién es?

Independiente Santa Fe confirmó a través de sus redes sociales que no contará con una de sus grandes figuras en el 2025. La razón es que le surgió una posibilidad para jugar en el viejo continente y, tras un común acuerdo, se decidió que lo mejor era aceptarla.

El club 'cardenal' informó que la joya tenía que algo muy importante que comunicarles a los hinchas y, mediante un emotivo video, se confirmó la noticia.

¿Quién es la joya de Independiente Santa Fe que se va a Europa?

Karla Torres, la goleadora de Independiente Santa Fe en el 2024 y, además, delantera de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20, expresó que se marcha a préstamo y que su intención no es solo seguir creciendo como profesional, sino que también dejar en lo más alto el escudo del 'león capitalino' y el nombre de su país.

"Hola, familia, quiero contarles algo muy importante porque desde que llegué a Santa Fe mi vida cambió. Gracias a mis compañeras, a la institución y a la hinchada por el apoyo, no hay nada más lindo que poder debutar con este escudo", expresó la jugadora de 18 años.

"Se me presentó una oportunidad muy linda para mi vida y mi carrera. Pero, no crean que me voy para siempre, todo es en préstamo y me voy a encargar de que este escudo quede en lo más alto, así como el nombre de mi país", complementó.

De igual manera, le extendió un abrazo a las directivas, a la hinchada y al resto del plantel por apoyarla en la decisión y respaldarla desde el primer minuto que llegó a Independiente Santa Fe.

¿A dónde se irá a jugar Karla Torres, la joya de Independiente Santa Fe?

El periodista Julián Capera reveló en su cuenta de Instagram que Karla Torres tiene gestiones muy adelantadas para ser nueva jugada del Leicester de Inglaterra en el 2025.

"La operación es un préstamo con cargo y opción de compra desde Independiente Santa Fe", detalló.