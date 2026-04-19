Independiente Santa Fe goleó en El Campín y movió drásticamente la tabla de posiciones: así quedó

Tras su caída en territorio brasilero por Copa Libertadores, Independiente Santa Fe retornó al país y recibió al Cúcuta Deportivo en la tarde de este 19 de abril.

La pelota rodó en el 'coloso de la 57' a las 2:00 de la tarde y los dirigidos por Pablo Repetto tuvieron varios cambios en su nómina inicialista: Jeison Angulo por Christian Mafla, Franco Fagúndez por Daniel Torres y Yeicar Perlaza por Luis Palacios.

Independiente Santa Fe, a pesar de que solo había ganado cuatro partidos en el campeonato, llegó a la jornada 17 con la posibilidad matemática de clasificarse entre los ocho mejores del 'todos contra todos'.

Sin embargo, tenía claro que solo le servía ganarle al Cúcuta Deportivo y, por lo tanto, logró vulnerar la zaga visitante desde muy temprano y resolvió el partido en el primer tiempo.

Al minuto 4, tras un error del rival en salida, Franco Fagúndez se encargó de la conducción, dejó mano a mano a Omar Frasica y el zipaquereño definió con tranquilidad para celebrar el 1-0.

Después, al minuto 22, Franco Fagúndez volvió a ser protagonista. Recibió en la banda derecha, recortó hacia adentro, remató de media distancia y venció al arquero Federico Abadía para decretar el 2-0.

Y, tan solo 11 minutos después, Omar Frasica desbordó por el costado izquierdo e hizo un 'pase de la muerte' que habilitó a Hugo Rodallega. En consecuencia, el goleador punteó el balón y gritó el 3-0.

Ya en el segundo tiempo bajó un poco la intensidad, pero el 'cardenal' consiguió dos goles más.

Al minuto 86, Daniel Torres se juntó con Nahuel Bustos en el área y el delantero argentino pivoteó el balón para que Alexis Zapata pudiera rematar y festejar el 4-0.

Luego, en el 90+3, Nahuel Bustos aprovechó un tiro libre al borde del área y, tras un cobro magistral, fue el encargado de gritar el 5-0.

En medio de este panorama y tras las derrotas de Deportivo Cali y Águilas Doradas, Independiente Santa Fe movió la tabla de posiciones e incrementó sus posibilidades de clasificación.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras la victoria de Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo, en la fecha 17

Atlético Nacional: 37 puntos (+20). Pasto: 34 puntos (+6). Tolima: 30 puntos (+12). Junior: 28 puntos (+4). Once Caldas: 26 puntos (+7). Internacional de Bogotá: 25 puntos (-1). América de Cali: 24 puntos (+7). Independiente Santa Fe: 23 puntos (+4). Deportivo Cali: 23 puntos (+3) Atlético Bucaramanga: 22 puntos (+9). Millonarios: 22 puntos (+8). Águilas Doradas: 22 puntos (-6). Llaneros: 21 puntos (+2). Fortaleza: 19 puntos (-4). Medellín: 17 puntos (-1). Cúcuta: 15 puntos (-9). Alianza: 15 puntos (-13). Boyacá Chicó: 14 puntos (-14). Jaguares: 14 puntos (-15). Deportivo Pereira: 7 puntos (-17).

Estos son los partidos que le restan a Santa Fe en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 I

En la fecha 18, Independiente Santa Fe jugará vs. Deportivo Pasto, en el estadio Libertad. Este partido será el próximo jueves 23 de abril, a las 6:00 de la tarde.

Además, en la última fecha, Independiente Santa Fe recibirá a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín.