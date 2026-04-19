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¿Independiente Santa Fe se queda sin DT? Pablo Repetto no se guardó nada y rompió el silencio

Al director técnico uruguayo lo han perfilado como candidato para dirigir a Emelec.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
06:33 p. m.
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En los últimos días, especialmente tras la derrota vs. Corinthians en Sao Paulo, comenzaron a circular rumores acerca de una presunta salida de Pablo Repetto de Independiente Santa Fe.

Debido a los resultados adversos en la Liga y en la Copa Libertadores, la hinchada comenzó a 'pedir la cabeza' del estratega.

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Además, a raíz de los malos resultados que ha conseguido Emelec en el último tiempo y el buen paso que tuvo Repetto en Ecuador, también han comenzado a relacionarlo con ese club.

Por lo tanto, luego de que este domingo Independiente Santa Fe derrotó 5-0 a Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, Pablo Repetto pasó por la zona mixta, conversó con los medios de comunicación y respondió con contundencia si saldrá o no del club capitalino.

¿Se va de Independiente Santa Fe? Esta fue la respuesta de Pablo Repetto

En el diálogo con la prensa, Pablo Repetto aseguró que únicamente está enfocado en Independiente Santa Fe y en las finales que le restan por jugar en el 'todos contra todos' para poder clasificar.

"No tengo nada con Emelec, ahí hay un entrenador con el que tengo amistad, que es Vicente Sánchez, y le deseo lo mejor", comenzó afirmando el director técnico uruguayo.

"Nadie me ha llamado y no hablaría con nadie porque hoy tengo contrato con Santa Fe y estoy enfocado 100%", complementó.

Independiente Santa Fe, parcialmente, entró al grupo de los ocho

Tras las derrotas de Deportivo Cali y Águilas Doradas, Independiente Santa Fe aprovechó y, momentáneamente, ingresó en el grupo de los ocho.

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El club cardenal llegó a los mismos 23 puntos de los 'azucareros', pero los desplazó por un gol de diferencia.

Ahora su próximo reto será el Deportivo Pasto, en condición de visitante, el próximo jueves 23 de abril de 2026, a las 6:00 de la tarde.

 

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