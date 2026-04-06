Pablo Repetto dio luces de los refuerzos que buscará Independiente Santa Fe para el 2026 II

Independiente Santa Fe fue protagonista en la Liga BetPlay 2026 I y estuvo cerca de llegar a la final. Sin embargo, quedó eliminado tras perder por penales con Junior.

Además, en la última fecha de la Copa Libertadores le ganó 0-1 a Peñarol en Montevideo, pero, debido a la victoria de Platense en el estadio de Corinthians, no consiguió la clasificación a los octavos de final, sino que accedió a la Copa Sudamericana.

Tras ese desenlace de semestre, Independiente Santa Fe se encuentra en vacaciones, pero Pablo Repetto, su director técnico, ya está pensando en lo que será el segundo semestre.

Por eso, en una entrevista con Carlos Alemán, para AS Colombia, el estratega 'charrúa' habló de las posiciones en las que buscarían refuerzos en los próximos días.

Pablo Repetto dio detalles de los refuerzos que necesita Independiente Santa Fe en el 2026 II

Tras la lesión de ligamento de Juan Sebastián Quintero, Pablo Repetto indicó que es una prioridad contratar a un nuevo defensa central.

"Lo más seguro es que llegue un central. Hoy tenemos tres, más Rentería que es juvenil, pero nos está faltando uno. Esa sería una de las primeras contrataciones", dijo Pablo Repetto.

"Después estamos evaluando y a partir de las bajas van a venir las altas. No es que estamos buscando en alguna posición puntual y evaluaremos porque el período de pases es largo y faltan alrededor de ocho semanas para jugar la Sudamericana", añadió.

No obstante, lo más probable es que también se busque un extremo que pueda jugar por las dos bandas y un lateral izquierdo.

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En la entrevista con Carlos Alemán, Pablo Repetto indicó que aún es muy temprano para que se decida el futuro de alguno de los futbolistas.

Asimismo, también dejó claro que sobre ese tema prefiere hablar directamente con los jugadores y los directivos.

"Lo manejo internamente con los directivos. Veremos qué posibilidades surgen para cada uno de los futbolistas y, a partir de ahí, tomaremos decisiones. Es muy temprano y muy prematuro", concluyó.