CANAL RCN
Deportes

Pablo Repetto dio luces de los refuerzos que buscará Independiente Santa Fe para el 2026 II

Independiente Santa Fe quiere volver a ser protagonista en la Copa Sudamericana.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe fue protagonista en la Liga BetPlay 2026 I y estuvo cerca de llegar a la final. Sin embargo, quedó eliminado tras perder por penales con Junior.

Además, en la última fecha de la Copa Libertadores le ganó 0-1 a Peñarol en Montevideo, pero, debido a la victoria de Platense en el estadio de Corinthians, no consiguió la clasificación a los octavos de final, sino que accedió a la Copa Sudamericana.

Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales
RELACIONADO

Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales

Tras ese desenlace de semestre, Independiente Santa Fe se encuentra en vacaciones, pero Pablo Repetto, su director técnico, ya está pensando en lo que será el segundo semestre.

Por eso, en una entrevista con Carlos Alemán, para AS Colombia, el estratega 'charrúa' habló de las posiciones en las que buscarían refuerzos en los próximos días.

Pablo Repetto dio detalles de los refuerzos que necesita Independiente Santa Fe en el 2026 II

Tras la lesión de ligamento de Juan Sebastián Quintero, Pablo Repetto indicó que es una prioridad contratar a un nuevo defensa central.

"Lo más seguro es que llegue un central. Hoy tenemos tres, más Rentería que es juvenil, pero nos está faltando uno. Esa sería una de las primeras contrataciones", dijo Pablo Repetto.

"Después estamos evaluando y a partir de las bajas van a venir las altas. No es que estamos buscando en alguna posición puntual y evaluaremos porque el período de pases es largo y faltan alrededor de ocho semanas para jugar la Sudamericana", añadió.

No obstante, lo más probable es que también se busque un extremo que pueda jugar por las dos bandas y un lateral izquierdo.

¿Edwin 'Shirra' Mosquera continúa en Independiente Santa Fe?

En la entrevista con Carlos Alemán, Pablo Repetto indicó que aún es muy temprano para que se decida el futuro de alguno de los futbolistas.

Santa Fe salió a vacaciones: anunció fecha de regreso y cuándo anunciaría sus primeros fichajes
RELACIONADO

Santa Fe salió a vacaciones: anunció fecha de regreso y cuándo anunciaría sus primeros fichajes

Asimismo, también dejó claro que sobre ese tema prefiere hablar directamente con los jugadores y los directivos.

"Lo manejo internamente con los directivos. Veremos qué posibilidades surgen para cada uno de los futbolistas y, a partir de ahí, tomaremos decisiones. Es muy temprano y muy prematuro", concluyó.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Experto que ha acertado en los últimos tres Mundiales predijo sorpresivo campeón para 2026

Liga BetPlay

Dimayor reveló fixture completo de la Liga BetPlay 2026-II

Jhon Durán

Vecinos de Jhon Jader Durán denunciaron fiestas y ruido: le llamaron a la policía

Otras Noticias

Finanzas personales

Estos son los docentes que NO recibirán la prima de junio por esta razón: tome nota

Conozca que grupo no recibirá la prestación social.

Santander

Tormentas eléctricas en Santander dejan daños en las vías, viviendas afectadas y hogares sin energía

A la par, el país se prepara para un eventual fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta noviembre de 2026.

Astrología

"Complicado": esta fue la nueva predicción con la que alertó Mhoni Vidente

Artistas

Luto: murió legendaria locutora

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales