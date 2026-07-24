Resultado Super Astro Sol hoy, 24 de julio: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Solvolvió a captar la atención de miles de colombianos este viernes 24 de julio de 2026 con un nuevo sorteo, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.

Como ocurre cada tarde, los apostadores ya consultan el resultado oficial para verificar si la suerte estuvo de su lado y reclamar alguno de los premios disponibles.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 24 de julio: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol se realizó este viernes sobre las 4:00 p. m., bajo la supervisión de Coljuegos y del operador autorizado del juego. Estos fueron los resultados oficiales de la jornada:

Número ganador: 6136.

Signo ganador: Aries.

Si su apuesta coincide con el número y el signo zodiacal favorecidos, podrá iniciar el proceso para reclamar el premio de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y se ha consolidado como una de las modalidades favoritas de los colombianos gracias a su sistema de premios, que permite obtener importantes ganancias acertando el número y el signo sorteados.

¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

En este juego de suerte y azar, cada participante debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco.

El plan de premios contempla diferentes categorías:

Acertar las cuatro cifras y el signo paga hasta 42.000 veces el valor apostado.

Acertar tres cifras y el signo entrega 1.000 veces lo apostado.

Acertar dos cifras y el signo otorga 100 veces el valor de la apuesta.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad. Los premios de mayor cuantía están sujetos a validaciones adicionales y a los descuentos tributarios establecidos por la ley.

Si no resultó favorecido en esta oportunidad, podrá volver a participar en el próximo sorteo del Super Astro Sol, que se realiza de lunes a sábado y ofrece una nueva oportunidad para acertar la combinación ganadora. Antes de jugar, recuerde hacerlo únicamente en puntos autorizados y practicar el juego responsable.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN