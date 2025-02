¿Independiente Santa Fe cuenta con el plantel completo para jugar vs. Deportes Iquique? Esto informó

Independiente Santa Fe jugará el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores el próximo martes 18 de febrero, vs. Deportes Iquique de Chile.

El partido se disputará a partir de las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Tierra de Campeones, que es donde Deportes Iquique juega habitualmente como local.

Es importante recordar que el equipo que gane este ida y vuelta en la fase 2 asegurará como mínimo un cupo en la Copa Sudamericana. Además, tendrá que jugar una nueva llave en la fase 3 para buscar la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe llega a este crucial encuentro con un partido ganado, tres empatados y uno perdido en la Liga BetPlay. Sin embargo, fuera de su país quiere reencontrarse con un triunfo y ya reveló cuáles son los jugadores con los que contará para esta primera salida en Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe ya confirmó sus viajeros vs. Deportes Iquique. ¿Tiene el plantel completo?

El club 'cardenal' jugó en la última fecha de la Liga BetPlay con América y utilizó una nómina alterna. No obstante, viajará a Chile con la mayoría de sus jugadores titulares.

Todos los nombres que Independiente Santa Fe tiene a disposición para jugar con Deportes Iquique son:

Andrés Mosquera Marmolejo. Andrés Mehring. Emanuel Olivera. Iván Scarpeta. Víctor Moreno. Kevin Cuesta. David Pisciotti. Jhon Meléndez. Jeison Angulo. Elvis Perlaza. Christian Mafla. Tomás Molina. Daniel Torres. Omar Fernández. Leandro Angulo. Ewil Murillo. Alexis Zapata. Lucas Ríos. Santiago Mosquera. Hugo Rodallega. Edwar López. Yeicar Perlaza. Ángelo Rodríguez.

De esa manera, para este partido de ida vs. Deportes Iquique no estará Yilmar Velásquez, que es uno de los habituales titulares de Pablo Peirano. La razón es que todavía no se ha recuperado de su lesión.

Asimismo, tampoco viajaron Omar Albornoz (también por lesión) ni Jhojan Torres.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe vs. Deportes Iquique?

El partido definitivo entre Independiente Santa Fe y Deportes Iquique será el 25 de febrero, también a las 5:00 de la tarde de Colombia.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Techo debido a que el Nemesio Camacho El Campín no estará disponible por el concierto de Shakira.