Todo definido: Ineos y Egan Bernal separan caminos para el Tour Colombia 2024

El 2024 será un año de mucha expectativa para el ciclismo colombiano. El regreso de Nairo Quintana a la élite mundial con el Movistar Team y la recuperación en forma de Egan Bernal hacen ilusionar con el regreso de las épocas de oro, pero también hay otro evento que emociona al pedalismo nacional.

Después de tres años consecutivos de ausencia, el próximo año será el regreso del Tour Colombia 2.1, una carrera de cinco etapas que hace parte del calendario de la UCI para World Tour y Pro Tour, primera y segunda categoría del ciclismo mundial, por lo que se espera la presencia de los corredores con más prestigio del planeta.

Sin embargo, esta competencia no es obligatoria y los equipos más poderosos deciden si aceptar o no la invitación, y uno que ya declinó su presencia es el Ineos Grenadiers. De acuerdo a información del prestigioso diario italiano la Gazzetta dello Sport, la escuadra británica no hará parte de la carrera, pero sí cederá a un corredor para que haga presencia: Egan Bernal.

El rotativo agregó que el Tour Colombia será la primera carrera de Bernal en el país en 2024, lo que descarta su participación en los Campeonatos Nacionales, los cuales se celebrarán en la última semana de enero en Boyacá.

El Tour Colombia será una de las competencias de menor nivel del calendario de la UCI que ayudarán a preparar a Egan Bernal para las grandes vueltas que correrá en 2024. Aunque todavía no se ha confirmado cuáles de estas tres correrá, hace unas semanas confesó que le apunta a ganar la Vuelta a España, pues completaría el 'trío perfecto' tras sus títulos en el Tour de Francia 2019 y en el Giro de Italia 2020.

