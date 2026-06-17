¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?

Tras su estreno en la Copa del Mundo, la selección Colombia ya concentra todos sus esfuerzos en lo que será su segundo compromiso de la fase de grupos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dejó atrás el duelo inaugural frente a Uzbekistán y ya tiene en la mira un encuentro que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La ‘Tricolor’ sabe que en una competencia de este nivel no hay tiempo para quedarse celebrando o lamentando resultados. Por ello, el cuerpo técnico y los jugadores han enfocado su atención en analizar a su próximo rival, República Democrática del Congo, una selección que sorprendió en su debut al conseguir un valioso empate frente a Portugal, uno de los equipos llamados a protagonizar el campeonato.

Ese resultado dejó en evidencia que el conjunto africano cuenta con argumentos para competir de igual a igual ante cualquier rival. Su capacidad física, velocidad en transición y orden táctico fueron algunos de los aspectos que le permitieron sumar un punto importante en la primera jornada del grupo.

Un rival que llega fortalecido tras su debut

El empate conseguido ante Portugal no solo representó una inyección anímica para República Democrática del Congo, sino que también confirmó que será un adversario exigente para Colombia. El equipo africano demostró personalidad para enfrentar a una selección de jerarquía internacional y ahora buscará mantener ese impulso en su segundo partido.

Por esa razón, el combinado colombiano deberá afrontar el compromiso con máxima concentración. La intención será imponer su estilo de juego, controlar la posesión del balón y aprovechar el talento de sus futbolistas en ataque para generar diferencias desde los primeros minutos.

Dentro del plantel nacional existe confianza en el trabajo realizado durante los últimos meses y en la calidad de una nómina que combina experiencia y juventud. Sin embargo, también hay plena conciencia de que cada partido del Mundial presenta dificultades distintas y exige el máximo rendimiento de todos los integrantes del equipo.

¿Qué está en juego para la selección Colombia?

Más allá de los tres puntos, el encuentro podría tener un peso significativo en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Dependiendo de los resultados de la jornada, una victoria permitiría a Colombia fortalecer su posición en la tabla y acercarse al objetivo de avanzar entre los mejores de su grupo.

Además, sumar un resultado positivo le daría tranquilidad al equipo de cara a los compromisos posteriores y reforzaría la confianza de un plantel que sueña con realizar una destacada actuación en la máxima cita del fútbol mundial.

El compromiso entre Colombia y República Democrática del Congo se disputará el próximo martes 23 de junio en Guadalajara. El balón comenzará a rodar a las 9:00 p.m. (hora colombiana) y los aficionados podrán seguir todas las emociones del encuentro a través de la señal del Canal RCN.