David Ospina habló sobre James Rodríguez y destacó su legado en Colombia

Las declaraciones de David Ospina sobre James Rodríguez volvieron a poner sobre la mesa el impacto del volante cucuteño en la historia de la Selección Colombia. El arquero resaltó su trayectoria y aseguró que su legado será clave para las nuevas generaciones del fútbol nacional.

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En entrevista con el programa Sí Era Gol, el experimentado portero, actualmente en Atlético Nacional, se refirió con admiración al recorrido del volante ofensivo, hoy en el Minnesota United.

¿Qué dijo David Ospina sobre James Rodríguez?

Ospina, destacó que James ha sido un jugador que ha dejado el nombre del país en alto en cada etapa de su carrera.

Yo me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido James, porque es alguien que nos ha dejado siempre nuestro país en alto, lo mismo que Falcao y Cuadrado. Son jugadores que han hecho las cosas de una manera muy positiva y eso es lo que nos queda siempre a nosotros, dijo Ospina.

Durante la conversación, Ospina fue enfático en resaltar el orgullo que siente por James Rodríguez. Según expresó, su impacto trasciende lo deportivo y se convierte en un referente para las nuevas generaciones.

¿Cómo ve Ospina el presente y futuro de la Selección Colombia?

Más allá de referirse a James, Ospina también habló sobre lo que significa vestir la camiseta de la Selección Colombia. El arquero, con paso por clubes europeos como el Arsenal y el Napoli, aseguró que representar al país sigue siendo uno de los mayores orgullos de su carrera.

“Vestir la camiseta de mi país siempre ha sido motivo de felicidad”, afirmó, dejando claro su compromiso con el equipo nacional.

En cuanto al presente del combinado tricolor, dirigido por Néstor Lorenzo, Ospina destacó la mezcla entre juventud y experiencia como una de las principales fortalezas.

Recordó, además, la reciente final disputada en la Copa América, lo que evidencia el crecimiento del grupo.

Ya tuvimos la oportunidad de jugar una final en la Copa América, tuvimos esa oportunidad en esta generación. La expectativa y la mentalidad siempre están en eso: buscar títulos, seguir haciendo las cosas bien, resaltó.

El portero señaló que la meta es clara: competir al más alto nivel y luchar por títulos importantes, con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026.