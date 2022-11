Irán se 'calentó' con Estados Unidos: pidió su expulsión de Catar 2022

El seleccionador Gregg Berhalter se disculpó este lunes en nombre del equipo de Estados Unidos por la modificación que hizo su federación de la bandera iraní antes del decisivo partido que les enfrentará en el Mundial, donde estará en juego la clasificación a octavos.

Berhalter ha tratado en los últimos días de rebajar la carga política alrededor de un duelo futbolístico entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde hace más de 40 años.

El mensaje deportivo del técnico, sin embargo, se vio socavado el domingo por la propia Federación de Fútbol estadounidense (US Soccer), que generó una gran polémica al publicar en sus redes sociales una versión modificada de la bandera nacional de Irán.

Voceros de US Soccer justificaron el gesto como "solidaridad con las mujeres de Irán", un país sacudido por insólitas manifestaciones antigubernamentales, desatadas por el fallecimiento de una joven detenida por supuestamente incumplir el estricto código de vestuario para mujeres.

"Los jugadores y el cuerpo técnico no sabían nada de lo que fue publicado", aseguró Berhalter en la rueda de prensa previa al juego del martes.

"Algunas veces las cosas escapan de nuestro control (...) Lo único que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y el equipo técnico", afirmó.

La federación iraní enfureció con las publicaciones, que fueron retiradas el mismo domingo por US Soccer, e hizo un reclamo a la FIFA.

Iran calls for the US to be kicked out of the 2022 World Cup after the United States Soccer Federation changed Iran’s flag on its social media platforms to show support for protesters. https://t.co/M1uQa5qt89 pic.twitter.com/GvqRbrp4mq