Sebastián Villa volvió a referirse a su deseo de jugar con la Selección Colombia y pidió que le permitan explicar su situación. El extremo habló de una posible convocatoria después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors, pero su eventual regreso sigue generando debate por su condena en un caso de violencia de género.

Villa aseguró que le gustaría que los colombianos lo escucharan antes de formarse una opinión sobre él. También habló de sus orígenes familiares y de los esfuerzos que ha hecho para construir su carrera profesional.

“Espero que la gente tenga empatía, tiremos para el mismo lado y entendamos que somos colombianos y queremos al país en lo más alto. Amo a mi país. Escucharlo me hizo emocionar, más jugando en casa, y me hizo acordar cuando entonaba el himno con la Selección Colombia. Fueron muchas cosas las que pasaron por mi cabeza. Hoy en día, tengo una oportunidad bonita y no la estoy desaprovechando, representando bien al club y a mi país”, contó en una entrevista con Blog Deportivo.

¿Qué dijo Sebastián Villa sobre su regreso a la Selección Colombia?

El atacante reconoció que estar nuevamente en el equipo nacional es uno de sus objetivos. Según contó, su último contacto con Néstor Lorenzo ocurrió durante una conferencia, una semana antes del Mundial de 2026.

En esa conversación, el entrenador le habría manifestado que confiaba en sus condiciones y que debía continuar trabajando. Villa también mencionó el respaldo que recibe de algunos compañeros, entre ellos el arquero Álvaro Montero, con quien comparte vestuario en Boca Juniors.

El futbolista recordó además la emoción que sintió al escuchar el himno de Colombia durante la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Las imágenes en las que apareció llorando se difundieron ampliamente después de la consagración.

¿Por qué Sebastián Villa genera debate por una convocatoria?

La discusión sobre su regreso no está relacionada únicamente con el fútbol. El 2 de junio de 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo, en un caso de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. La condena fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en noviembre de ese año.

El antecedente judicial ha provocado opiniones divididas sobre la posibilidad de que vuelva a representar al país. Su rendimiento deportivo, por su parte, mantiene abierta la discusión entre quienes consideran que podría aportar al equipo y quienes cuestionan que sea convocado.

¿Qué ha dicho la Federación sobre Sebastián Villa?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió recientemente al jugador después de la final continental y destacó su actuación, pero aclaró que la decisión de convocarlo corresponde al cuerpo técnico.

“Tuve la oportunidad de darle un abrazo en la celebración de la Copa Sudamericana. Lo miré, me miró, y fue muy sincero en lo que me dijo. Yo creo que todos en la vida cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad, pero también merecemos que nos escuchen. Creo que las personas que no me conocen, en el momento que se sienten a tomar un café conmigo, a la media hora, me pedirían una disculpa. Uno tiene que conocer a las personas para dar un diagnóstico”, manifestó Villa.

Villa, entretanto, mantiene la expectativa de regresar a la Tricolor. Su posible convocatoria dependerá de la determinación de Néstor Lorenzo, en un debate que combina el análisis deportivo con las preguntas sobre la responsabilidad de representar a la Selección Colombia.