Si en diciembre envía plata por Nequi, la confirmación de la transferencia tendrá un sonido distinto. La aplicación anunció que reproducirá el "Awoo" de Ryan Castro cada vez que se complete con éxito un envío de dinero.

El cambio hace parte de una colaboración navideña que también incluye un adelanto de 'Modita Antigua', la nueva canción del artista colombiano.

La alianza se desarrolla en dos momentos. Primero, los usuarios pueden escuchar un fragmento del tema en la aplicación entre el 26 y el 30 de noviembre de 2026. Luego, durante diciembre, el sonido del artista acompañará la confirmación de las transferencias exitosas.

¿Cómo sonarán las transferencias de Nequi en diciembre?

Quienes usen Nequi para enviar dinero en diciembre escucharán el "Awoo" cuando la aplicación confirme que la operación se completó.

La colaboración también permitirá a los usuarios personalizar su Tarjeta Nequi Visa digital con un diseño creado por Ryan Castro. La plataforma anunció además contenidos y actividades promocionales con el cantante durante el mes.

Santiago Johnson, director de Mercadeo y Comunicaciones de Nequi, explicó el origen de la campaña con una referencia a los apodos que circulan en redes.

“En redes a Ryan le dicen el ‘tío Ryan’ y a Nequi, el ‘tío Nequi’”, señaló.

¿Dónde escuchar el adelanto de 'Modita Antigua' de Ryan Castro?

El fragmento dura 30 segundos y se puede escuchar exclusivamente en la app de Nequi hasta el 30 de noviembre.

La empresa asegura que es la primera plataforma financiera digital en Colombia en presentar el adelanto de una canción dentro de su aplicación.

“Esta vez nos unimos con Nequi para sorprender a los colombianos con un adelanto exclusivo de ‘Modita Antigua’”, afirmó Ryan Castro.

El lanzamiento continúa la tradición del artista de presentar música decembrina bajo el nombre de «Richy», el personaje con el que ha publicado canciones como «Richy (El Pichón)», «El Chucu Chucu» y «Mi Fortuna».

Nequi ya había llevado música navideña a sus campañas en 2025. Ese año se asoció con Discos Fuentes para crear los «Papayazos bailables», una iniciativa que combinó clásicos de diciembre con recomendaciones para cuidar la plata. Esta vez, la música llega a una acción cotidiana dentro de la app, la de enviar dinero.