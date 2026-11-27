Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado 28 de noviembre por el título de la Copa Libertadores 2026. La final se disputará en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 3:00 p. m., hora colombiana, con presencia de tres futbolistas colombianos que buscarán levantar el trofeo continental.

La definición tendrá un ingrediente especial para los aficionados colombianos: Jhon Arias defenderá los colores de Palmeiras, mientras que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve estarán con Estudiantes. Uno de los dos clubes terminará la temporada como campeón de Sudamérica.

El partido se jugará a encuentro único y tendrá transmisión para Colombia por ESPN y la plataforma Disney+.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Estudiantes y dónde ver la final?

Los aficionados podrán seguir la definición de la Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre en los siguientes horarios y señales:

Partido: Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Hora en Colombia: 3:00 p. m.

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Torneo: final de la Copa Libertadores 2026.

Televisión: ESPN.

Streaming: Disney+.

La expectativa está puesta en una final que reúne a dos equipos históricos del continente y que tendrá representación colombiana en ambos planteles.

¿Qué colombianos jugarán la final de la Copa Libertadores?

Jhon Arias será uno de los protagonistas de Palmeiras. El atacante colombiano buscará aportar en la ofensiva del conjunto brasileño, dirigido por Abel Ferreira, que quiere conquistar su cuarta Copa Libertadores.

Del otro lado estará Estudiantes de La Plata, que cuenta con Edwuin Cetré y Miguel Monsalve. Los dos futbolistas colombianos hacen parte de un equipo que intentará conseguir su quinto título continental.

La presencia de estos jugadores convierte la final en un compromiso de especial interés para Colombia, pues habrá representantes nacionales en los dos equipos que disputarán el trofeo.

¿Cómo llegan Palmeiras y Estudiantes a la final?

Los dos finalistas tuvieron que resolver sus respectivas semifinales desde el punto penal.

Palmeiras consiguió su clasificación frente a Fluminense, después de igualar la serie y ganar 5-3 en la definición. El arquero Carlos Miguel fue determinante para asegurar el paso del equipo paulista.

Estudiantes, por su parte, eliminó a Flamengo en una serie muy disputada. El conjunto argentino se impuso 3-2 en los penales, con Fernando Muslera como figura al detener varios cobros.

¿Cuántas Copas Libertadores han ganado Palmeiras y Estudiantes?

El equipo brasileño buscará su cuarta consagración, después de conquistar el torneo en 1999, 2020 y 2021.

Estudiantes intentará alcanzar su quinta estrella continental. El club argentino levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Además, la final tendrá un antecedente histórico: ambos equipos ya se enfrentaron por el título en 1968, cuando Estudiantes ganó el partido definitivo 2-0 en el mismo estadio Centenario.

Este sábado, 58 años después, volverán a encontrarse en Montevideo. Palmeiras quiere ampliar su historia continental y Estudiantes busca recuperar la gloria; mientras tanto, Colombia tendrá motivos para seguir de cerca a sus representantes.