La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial de Catar 2026. El equipo dirigido por Fredy Hurtado terminó segundo del grupo L, luego de perder 1-0 frente a Serbia, y ahora tendrá un nuevo desafío en la primera ronda de eliminación directa.

El compromiso se disputará la próxima semana en el complejo Aspire Zone de Doha. La fecha y el horario exactos están pendientes de la programación oficial, pero la fecha tentativa sería el 30 de noviembre o el 1 de diciembre de 2026.

El conjunto nacional llegó a la última jornada con la posibilidad de quedarse con el primer puesto, pero un gol de Nebojša Grujić al minuto 72 le dio la victoria a Serbia. Pese al resultado, Colombia ya tenía asegurada su clasificación a la siguiente fase.

¿Cómo llega Colombia al partido contra Egipto?

La Tricolor cerró la fase de grupos con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. En sus primeras presentaciones venció 2-1 a Japón y 2-0 a Honduras, resultados que le permitieron asegurar anticipadamente su paso a los dieciseisavos.

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Serbia terminó como líder del grupo L con nueve unidades, mientras que Colombia ocupó la segunda casilla con seis puntos.

Ahora, el equipo colombiano tendrá que recuperar su mejor versión para superar a Egipto, selección que terminó en el segundo lugar del grupo A y también sumó seis puntos durante la primera ronda.

¿Qué dijo Fredy Hurtado tras la derrota ante Serbia?

El entrenador de Colombia reconoció que el equipo tuvo aspectos positivos durante el compromiso, aunque consideró que faltó contundencia para conseguir un resultado favorable.

“Hoy fue un lindo partido en cuanto a nuestra idea, lo que trabajamos, jugamos por dentro, por las bandas, hicimos superioridad numérica, y al final estamos contentos con el juego”, explicó Hurtado después del encuentro.

El técnico también destacó el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que la derrota puede servir como aprendizaje para afrontar lo que viene en el campeonato.

José Escorcia, delantero de la Tricolor, coincidió en que el equipo generó oportunidades, pero no consiguió concretarlas. El atacante manifestó que el grupo mantiene la ambición de seguir avanzando y luchar por el título.

¿Cuándo juega Colombia contra Egipto en el Mundial Sub-17?

El partido por los dieciseisavos de final está previsto para la próxima semana en Doha, Catar, en el complejo Aspire Zone.

La fecha y la hora deberán confirmarse en el calendario oficial del torneo, pero la fecha tentativa sería el 30 de noviembre o el 1 de diciembre de 2026.