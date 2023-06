A dos copas y con el uniforme puesto: el tremendo parrandón de Grealish tras ganar Champions 

La locura en Manchester es total luego de que -finalmente- el City ganara su primera Champions League en la historia. Tanto lo intentó Pep Guardiola y tantas veces se le escapó, pero el fútbol y la vida por fin hicieron justicia y los 'sky blues' fueron campeones de Europa de la mano del técnico catalán.

Los festejos han sido de lo más viral de la consagración continental del club. Por un lado, los focos han apuntado hacia Noel y Liam Gallagher, los hermanos exlíderes de la famosa banda británica Oasis y reconocidos hinchas furibundos de los 'citizens'. Por el otro, las celebraciones del plantel han acaparado la atención del mundo fútbol por lo desbordadas y divertidas que han sido.

Y si hay que nombrar a algún miembro del Manchester City como el líder de los festejos es sin duda Jack Grealish. Reconocido por ser uno de los futbolistas más extrovertidos del equipo, no ha defraudado a la hora de ofrecer imágenes bastante jocosas por su manera de celebrar la consecución de la 'orejona'.

Jack Grealish, el alma de la fiesta del Manchester City

Ya en el vestuario una vez terminada la final, el '10' enloqueció a punta de cerveza y cánticos. Fue el encargado de animar el ambiente con sus compañeros y staff técnico. Entonó canciones de Oasis y también creó una para homenajear a Rodri, el héroe del City con el gol del triunfo 1-0 sobre Inter de Milán en Estambul. "Rodri's on fire", fue el gritó que retumbó en el vestuario. Claro, siempre con una cerveza en la mano.

Luego de los festejos en el estadio, el plantel entero del Manchester City fue a una discoteca de Estambul para armar una verdadera fiesta entre ellos y seguir de largo para celebrar a lo grande el título de la Champions. Allí se vio a Grealish bebiendo en todo momento, pero siempre aguantando hasta el final. Incluso, un divertido video que se hizo viral muestra al volante tomando una bebida fuerte y luego pasándola con cerveza, al mejor estilo de Suramérica.

Jack Grealish desde otra perspectiva 😂🔵 pic.twitter.com/iEZBE4AZpF https://t.co/IxdmZXg6aY — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 12, 2023

I bloody love Jack Grealish. 4am, still in full kit, skins and all. Living his absolute best life.

Treble winners 🩵💙🩵 #mancity #treblewinners pic.twitter.com/3e6gN1wP76 — Ella (@ellbop) June 11, 2023

"Este toma de todo": la divertida frase de Julián Álvarez

Incluso, Julián Álvarez, en un diálogo con ESPN en zona mixta, dijo "este toma de todo", mientras Grealish pasaba con dos parlantes y una cerveza en la mano y con una felicidad que no le cabía en el pecho.

Le preguntan a Julian Alvarez si le va a dar fernet a Jack Grealish pero afirma que “toma de todo”. 🍺🔵 pic.twitter.com/y7NU7zdrGm — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 11, 2023

Jack Grealish interrumpe la entrevista de Kevin de Bruyne...

Que loco que está..

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WfgBSI8EZF — AnaDeportes (@Ana_deportes) June 11, 2023

Del baile con Haaland a la caminada torcida en Manchester

La fiesta se alargó hasta el amanecer del domingo, y no podía ser de una manera diferente que con el loco Jack siendo el grana anfitrión. Con el sol saliendo en Turquía y mientras los demás jugadores se les notaba algo descansados y cambiados, el popular 'peacky blinder' deslumbró a todos con un movimiento de caderas subido encima de sofá y en un evidente estado de alicoramiento. La escena fue tan divertida que en un momento Erling Haaland se animó a acompañarlo.

¿Lo mejor? El jugador nunca se quitó el uniforme con el que jugó la final, ni siquiera las canilleras. El único cambio fueron los guayos por unas sandalias.

have u ever won the treble have u fck🤨🤩🏆 pic.twitter.com/wTzx2ZePPL — | TREBLE CHAMPIONS (@generalstonsey) June 11, 2023

Jack Grealish partying in full kit at 6 AM 😂 pic.twitter.com/IAyQOhF4lC — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2023

Y las celebraciones no podían terminar con una imagen diferente a la de Jack Grealish siendo protagonista. Manchester City aterrizó el domingo en la tarde en Inglaterra y en la bajada del avión, mientras el resto del plantel caminaba de manera perfecta y con gafas de sol para ocultar el guyabao, Jack Grealish apareció con unos pasos torcidos, evidenciado lo que quedó registrado en cada video: la fiesta estuvo de locos. ¡Salud, campeón!