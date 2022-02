¡Se le adelantaron! Se revela el equipo que estuvo cerca de fichar a Luis Díaz

Para nadie es un secreto que antes de que Luis Díaz fichara por el Liverpool, varios equipos estuvieron tentando al guajiro para hacerse de sus servicios, precisamente en las últimas horas se dio a conocer que otro equipo de la Premier League estuvo en conversaciones con el colombiano para poderlo fichar, antes que el Liverpool.

En conversaciones con Anfield Watch, David Moyes, entrenador del West Ham dio a conocer que estuvo muy cerca de fichar a Luis Díaz, asegurando que las conversaciones iban muy avanzadas para ficharlo en el mes de enero.

“Hablé con Luis Díaz por teléfono y estábamos bastante avanzados para ficharlo del Porto. Tengo entendido que el Liverpool vendría a por él en el verano, y yo iba a tratar de conseguirlo en enero”, afirmó el entrenador del West Ham.

De igual forma el escocés, aseguró que tuvo una reunión con el empresario del colombiano en la ciudad de Londres, para poder dar marcha a la contratación del jugador, teniendo en cuenta que en ese momento eran el único equipo interesados con el extremo.

“Tuve un período en el que pensé que estábamos solos. Hablamos con el agente en Londres y lo pusimos en marcha” agregó David Moyes.

Por último el entrenador del equipo inglés, aseguró que en la conversación que tuvo con Luis Díaz por teléfono, estuvo el agente y un traductor, con la esperanza que el guajiro escogiera al West Ham

“Tuve una conversación con Luis por teléfono. Con un intérprete y su agente. Realmente esperaba que él fuera a elegir West Ham. No lo conseguimos, pero nuestra ambición de fichar a los mejores jugadores para mejorar el West Ham es buena” finalizó el entrenador.

