Video: James reveló quién fue el mejor jugador con el que compartió, ¿se olvidó de los colombianos?

James Rodríguez es nuevo jugador del São Paulo de Brasil, uno de los equipos más poderosos del país y del continente. El colombiano firmó un contrato de dos años con el club 'tricolor' y en redes sociales, el apoyo por su llegada ha sido muy cálido por parte de los hinchas. El futbolista mantiene una muy buena imagen en Brasil tras su estelar actuación en el Mundial del 2014.

El '10' de la Selección Colombia ya dio su primera entrevista oficial como jugador del São Paulo, donde declaró que está muy contento, y que tomar la decisión de llegar al club fue muy fácil. Además, resaltó que es un equipo que siempre pelea por títulos, y eso es lo que a él le motiva.

"El futbol brasileño creció mucho en los últimos años. Es el futbol más competitivo de Sudamérica. Para mí es bueno porque me gusta competir y jugar partidos importantes en grandes escenarios. Todo lo que tiene el São Paulo fue lo que me atrajo", sostuvo.

En las redes sociales del São Paulo, el contenido con el jugador colombiano ha estado muy presente durante los días después de que se anunció su fichaje.

Uno de los últimos videos muestra a James Rodríguez respondiendo preguntas rápidas sobre diferentes temas, para que los hinchas puedan conocerlo. El jugador reveló que le encantan las películas de Harry Potter, que su serie favorita es Breaking Bad, y que uno de los géneros musicales que más disfruta es la salsa.

Ya entrando a temas futbolísticos, James reveló que el mejor jugador con el que compartió en su carrera fue Cristiano Ronaldo, señalando que el nivel del portugués era una cosa fuera de este mundo. Además, indicó que su sueño como jugador es ganar el Mundial y la Copa Libertadores.

Vea las respuestas de James:

🎙 Jogo Rápido, com @jamesdrodriguez!



Enquanto o craque não desembarca no Brasil, confira esse “Pergunta & Resposta” com ele!#JamesTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/05sJ6931hy