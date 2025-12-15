Conmebol dio a conocer los equipos colombianos mejores ranqueados para el 2026

La Conmebol dio a conocer este lunes 15 de diciembre el escalafón actualizado de los mejores clubes sudamericanos, listado que servirá como referencia oficial con el que iniciará la temporada 2026 en el continente. Este ranking, elaborado con base en el rendimiento de los equipos en competiciones internacionales y torneos locales durante los últimos años, vuelve a posicionar a los clubes brasileños como grandes protagonistas, al tiempo que deja un panorama claro sobre la actualidad del fútbol colombiano a nivel regional.

En lo más alto del escalafón aparece Palmeiras, actual subcampeón de la Copa Libertadores, confirmando su regularidad y peso internacional. El equipo paulista se ha convertido en un referente del continente gracias a sus constantes participaciones en fases definitivas de torneos Conmebol, algo que se refleja directamente en la acumulación de puntos y en su liderazgo del ranking.

Palmeiras marca el camino y confirma la hegemonía brasileña

El liderato de Palmeiras no es una casualidad. El conjunto brasileño ha mantenido una línea competitiva sólida, con presencia permanente en instancias finales de la Libertadores y la Sudamericana, además de resultados destacados en el ámbito local. Este rendimiento sostenido le permitió cerrar el 2025 como uno de los clubes más consistentes del continente y comenzar el 2026 en lo más alto del escalafón sudamericano.

El ranking de Conmebol, además de ser un termómetro del presente futbolístico, también influye en aspectos clave como la distribución de cupos, sorteos de torneos internacionales y el prestigio institucional de cada club. Por ello, ocupar los primeros lugares no solo es un reconocimiento deportivo, sino también una ventaja estratégica.

Atlético Nacional, el mejor colombiano en el escalafón Conmebol

En cuanto a los clubes colombianos, Atlético Nacional aparece como el mejor ubicado del país. De acuerdo con el listado publicado por la Conmebol, el conjunto antioqueño se sitúa en la posición 30, con un total de 2.855,4 puntos, ratificando su historial internacional y su constante presencia en torneos continentales.

Detrás de Nacional se encuentra Junior de Barranquilla, que ocupa el puesto 34 con 2.209 unidades, seguido por América de Cali en la casilla 36. Más abajo figuran Independiente Medellín, ubicado en el lugar 45, y Deportivo Cali, que cierra el grupo colombiano en la posición 51 del ranking.

Estos números reflejan una realidad clara: aunque los clubes colombianos mantienen presencia internacional, aún existe una brecha importante frente a las potencias del continente. El desafío para 2026 será mejorar la regularidad en torneos Conmebol y volver a competir con protagonismo en instancias decisivas, objetivo que marcará el rumbo de los equipos del FPC en el escenario sudamericano.