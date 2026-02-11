Nairo Quintana brilló por lo alto en el cierre del Tour de Omán: así quedó en la clasificación general

El calendario ciclístico de 2026 ha arrancado con una intensidad frenética, marcando el inicio de una nueva temporada para la clasificación por equipos de la UCI. El pelotón ha comenzado a rodar con nuevas pieles, fichajes estratégicos y la ambición renovada de los grandes capos.

En este contexto de apertura, el Tour de Omán se ha consolidado como la primera gran prueba de fuego para los escaladores puros, ofreciendo un escenario perfecto para medir fuerzas antes del regreso a Europa.

La jornada definitiva en esta competencia no fue apta para cardíacos. Con el ascenso a la mítica Green Mountain (Jabal Al Akhdar), una pared de 5.7 kilómetros con rampas que superan el 10% de inclinación, la carrera prometía espectáculo, y los colombianos no defraudaron.

En una exhibición de casta y estrategia, Nairo Quintana y la joven promesa Diego Pescador, ambos vistiendo los colores del Movistar Team, "la sacaron del parque" con una escalada espectacular que puso en jaque a los favoritos.

Así le fue a Nairo Quintana en el Tour de Omán

El "Cóndor" de Cómbita, Nairo Quintana, demostró que su veteranía sigue siendo un activo invaluable. Durante el ascenso final, Quintana lanzó ataques certeros que seleccionaron el grupo de vanguardia, terminando la etapa reina en la sexta posición, a solo 16 segundos del ganador del día y de la general, el italiano Christian Scaroni.

Sin embargo, la gran sorpresa —o más bien la confirmación de un talento— fue Diego Pescador. El joven corredor, en su primer año con el equipo telefónico, escaló hombro a hombro con los mejores del mundo, finalizando décimo en la etapa y asegurando el título como el mejor joven de la competición.

Con estas actuaciones, Nairo cerró en la casilla siete de la general, dejando grandes sensaciones de cara a lo que viene en el circuito UCI.

Por su parte, Diego Pescador terminó 8° en la general y campeón de la clasificación de los jóvenes.

"Fue muy duro, fue agresivo, al final, las fuerzas alcanzaron, supimos estar dentro de los diez primeros, que era el objetivo. Subir al podio con Diego es un balance muy bueno", afirmó Quintana tras cruzar la meta.