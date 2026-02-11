CANAL RCN
Frank Fabra hizo a un lado la polémica y firmó con Independiente Medellín

Frank Fabra fue presentado oficialmente con Independiente Medellín. Este fue el video.

Frank Fabra
Foto: @DIM_Oficial

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
12:19 p. m.
Independiente Medellín hizo oficial este miércoles 11 de febrero el regreso de uno de sus hijos más reconocidos en el fútbol internacional. Frank Fabra firmó su contrato y fue presentado como nuevo jugador del ‘Poderoso’, club al que vuelve después de diez años de trayectoria en el exterior, etapa en la que se consolidó como uno de los laterales colombianos más destacados y en la que vivió sus mejores momentos con la camiseta de Boca Juniors.

El equipo antioqueño anunció la llegada del experimentado defensor como uno de sus principales refuerzos para el semestre 2026-1, apostándole a su jerarquía, recorrido internacional y liderazgo dentro del vestuario. Fabra regresa a Medellín con una hoja de vida cargada de títulos y experiencias en escenarios de alto nivel competitivo, lo que lo convierte en una incorporación de peso para el proyecto deportivo del club.

Un palmarés destacado en Argentina

Durante su etapa en Boca Juniors, el lateral colombiano se convirtió en un referente del plantel y participó activamente en varios de los títulos obtenidos por el equipo xeneize en los últimos años. En el club argentino, Fabra levantó múltiples trofeos en competencias locales, consolidándose como una pieza habitual en las alineaciones y en los momentos decisivos.

Entre los logros que consiguió con Boca se encuentran las ligas de las temporadas 2016–2017, 2017–2018, 2019–2020 y 2022, así como la Copa de la Liga en 2020 y 2022. A esos títulos se suman la Copa Argentina 2019–2020 y las Supercopas Argentinas de 2018 y 2022, un palmarés que refleja la regularidad del equipo durante su permanencia y la importancia del colombiano dentro del plantel.

Su rendimiento en Argentina le permitió mantenerse en la órbita de la Selección Colombia durante varios años y consolidar su nombre como uno de los laterales más experimentados del fútbol nacional.

Regreso a casa con la misión de liderar

Tras una década en el exterior, Fabra vuelve al club donde inició su camino profesional con la intención de aportar su calidad técnica, experiencia y liderazgo en un equipo que busca protagonismo en el torneo local. El jugador fue presentado en medio de un ambiente de expectativa entre los aficionados, que ven en su regreso una señal de ambición por parte de la institución.

En el cuerpo técnico y la dirigencia confían en que su presencia ayude a fortalecer el sector izquierdo y a aportar personalidad en los momentos clave de la temporada. El objetivo es claro: construir un equipo competitivo para el 2026-1 y pelear por los puestos de privilegio.

Con la camiseta del Medellín, Fabra inicia un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en el lugar que lo vio nacer futbolísticamente y donde espera cerrar un ciclo cargado de experiencia, liderazgo y títulos.

