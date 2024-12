Apareció en redes: esta fue la primera publicación de James Rodríguez tras su ausencia vs. Real Madrid

James Rodríguez, el volante '10' de la Selección Colombia y del Rayo Vallecano, se convirtió en el tema principal de conversación durante el fin de semana en Vallecas. Pues, a última hora, salió de la convocatoria para enfrentar al Real Madrid y nadie quiso dar claridad de lo ocurrido.

Pues, en rueda de prensa, Iñigo Pérez, el director técnico del Rayo Vallecano, les explicó a los periodistas que no estaba capacitado para responder acerca de ese tema y que no dependía de él.

Además, Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, expresó en los medios de comunicación que él conocía por qué James Rodríguez no había sido convocado vs. Real Madrid, pero que en este momento no se debía hablar acerca de esa decisión.

Y, a pesar de que el mismo día del partido surgieron versiones en las que se indicaron que el capitán de la Selección Colombia había tenido problemas musculares, el 16 de diciembre se informó que se entrenó con normalidad y el mismo máximo directivo del Rayo Vallecano detalló que estaba en perfectas condiciones de salud.

Por lo tanto, aunque han pasado las horas, todavía es una incógnita la razón por la que James David Rodríguez salió de la convocatoria para jugar contra su exequipo. Pero, a pesar de eso, el '10' apareció en redes durante las últimas horas. ¿Con qué estuvo relacionado su post?

Este fue el primer post de James Rodríguez tras su ausencia en el Rayo Vallecano vs. Real Madrid

James Rodríguez ha estado ligado en el último tiempo a la Kings League y a la Queens League, los torneos que fueron creados por Gerard Piqué, en alianza con streamers y generadores de contenido digital.

En ese sentido, reaccionó en su cuenta oficial de Instagram tras la clasificación de Atlético Parceras, el equipo del que es el presidente, a la fase definitiva del certamen. "Estamos en la final. Felicidades, chicas", escribió el '10' en una historia.

Adicionalmente, mostró un post en el que le hizo saber a sus seguidores que Atlético Parceras, su equipo, le había ganado 4-1 a Raniza FC.

Pero, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre su ausencia vs. Real Madrid y, en consecuencia, sus últimas declaraciones siguen siendo las que le concedió a Marca para hablar de los pocos minutos que ha tenido en el Rayo Vallecano y de cuál será su futuro si la situación no cambia.

¿Cuándo es el próximo partido del Rayo Vallecano de James Rodríguez?

El Rayo Vallecano, que tras su empate 3-3 ante el Real Madrid quedó en la posición 13 con 20 puntos, jugará su próximo partido contra el Villareal.

Ese encuentro se disputará el miércoles 18 de diciembre, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana), en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, hasta ahora no se conoce si James Rodríguez volverá a estar habilitado o continuará ausente.