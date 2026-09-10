James Rodríguez tomó decisión con su futuro tras oferta en Italia: esto respondió

El culebrón sobre el futuro de James Rodríguez ha sumado un nuevo y sorpresivo capítulo en las últimas horas. Cuando todo indicaba que el volante colombiano estaba listo para estampar su firma y vestir los colores del US Avellino 1912 en la Serie B italiana, el entorno del jugador declinó formalmente la propuesta económica y deportiva presentada por la directiva del club transalpino.

A pesar de la insistencia de la dirigencia encabezada por Angelo Antonio D'Agostino y de los llamados del técnico Alessandro Nesta para convertirlo en el referente indiscutible de su proyecto, el mediocampista cucuteño decidió dar un paso al costado.

La decisión se tomó tras intensas reuniones entre el representante del futbolista y la cúpula del equipo italiano, en las que no se logró un punto de encuentro satisfactorio.

"James Rodríguez (35) agradeció el interés de #Avellino, pero rechazó la opción. El equipo italiano trata de persuadirlo con una mejor propuesta, pero el colombiano no está convencido de ir allí", informó Felipe Sierra.

¿Qué sigue para el '10' de la Selección Colombia?

Con el portazo al fútbol italiano, el futuro de James Rodríguez vuelve a quedar en absoluta incertidumbre en condición de agente libre.

Durante las últimas horas de este jueves, periodistas como Sheyla García y Mariano Olsen, aseguraron que el 10 tomaría rumbo a la Liga Betplay e iría a Atlético Nacional.

De acuerdo a las informaciones, James analizará la oferta del cuadro verdolaga y tomará una decisión.