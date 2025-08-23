El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

El Club León, en el que James Rodríguez suele ser capitán, volverá a jugar este sábado 23 de agosto de 2025 en la Liga MX.

Los 'esmeraldas' oficiarán en condición de local, en el Estadio León, y enfrentarán a Pachuca, el actual líder del campeonato.

En los últimos partidos, James Rodríguez, el volante y capitán de la Selección Colombia, no ha podido estar presente por una molestia física.

Sin embargo, desde el pasado martes 19 de agosto de 2025, James Rodríguez se recuperó y se unió en los entrenamientos a la par del grupo.

Por lo tanto, en medio de ese panorama, Eduardo Berizzo, el director técnico del Club León, habría tomado una noticia importante y de último momento con el '10' colombiano. ¿De qué se trata?

Esta sería la decisión de último momento que el Club León habría tomado con James Rodríguez

El pasado 22 de agosto de 2025, Paco Montes, el periodista mexicano que sigue muy de cerca la actualidad del Club León y siempre tiene información de primera mano, indicó en su cuenta de X que James Rodríguez ingresaría en convocatoria para el partido vs. Pachuca.

No obstante, con la intención de no arriesgarlo hasta que termine de retomar el ritmo físico, estaría esperando su turno en la banca de suplentes.

"Vuelve a la convocatoria del Club León el gran '10' colombiano, James Rodríguez. La lesión quedó atrás, aunque no iría en el 11 inicial", detalló el periodista.

En ese orden de ideas, resta esperar que el equipo mexicano confirme su titular para ver si finalmente James Rodríguez irá al banco de suplentes como se ha filtrado.

¿A qué hora es el partido entre el Club León de James Rodríguez y Pachuca?

El partido de este 23 de agosto de 2025 corresponde a la fecha 6 de la Liga MX e iniciará a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

Hasta ahora, en los cinco primeros partidos, el Club León ha ganado dos y perdido tres. Es así como se encuentra en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 6 puntos.