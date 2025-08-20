¿Continuará con León? James Rodríguez habló claro sobre su futuro y renovación

La situación de James Rodríguez en el Club León ha captado la atención de la prensa, no solo por su desempeño en el campo, sino por la incertidumbre que rodea su futuro contractual.

A pesar de haber participado en la Liga MX y la League Cup, el volante colombiano se ha visto afectado por lesiones y su equipo no ha tenido el rendimiento esperado.

Con su contrato finalizando en poco más de tres meses, el '10' decidió romper el silencio y abordar el tema que inquieta a la afición mexicana.

James Rodríguez habló sobre su renovación con León

En una reciente entrevista con Somos Fox, James Rodríguez habló sobre su renovación con León de México y dejó claro su postura ante la falta de comunicación por parte de la dirigencia.

El talentoso mediocampista, cuyo contrato expira el 31 de diciembre de este 2025, se mantiene a la expectativa. Según sus propias palabras, la directiva del Club León no se ha acercado a él para negociar una extensión.

"Hasta ahora no han dicho nada. Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino", expresó el jugador. Esta declaración deja la puerta abierta a una posible salida del equipo al final de la temporada.

¿León analiza la continuidad de James Rodríguez?

Además de la situación contractual, el futbolista también se refirió a los desafíos que enfrenta su equipo.

A pesar de los altibajos en el inicio de la temporada, el ‘10’ se mantiene optimista y cree que el equipo puede mejorar su rendimiento.

"Para ser campeón tienes que estar bien en todo sentido, tanto físico como mentalmente, que el equipo esté bien. Todo sabemos de que va a ser duro, pero hay que ir partido a partido", afirmó. Con el equipo ubicado en la décima posición de la Liga MX, James sabe que el camino hacia el título es largo y complicado.

Aun así, el futuro del volante colombiano en León sigue siendo un misterio. Mientras el tiempo avanza, el jugador continuará enfocado en su desempeño en el terreno de juego, con la esperanza de que su rendimiento hable por él.

En última instancia, la decisión final recaerá en la directiva del club, que tendrá que decidir si desea mantener a una de sus estrellas.

La declaración de James Rodríguez habló sobre su renovación con León de México deja claro que, si el club no muestra interés, él estará listo para buscar un nuevo hogar.