Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: contundente comunicado de Minnesota United

Hay novedades importantes sobre la salud de James Rodríguez. El Minnesota United emitió un comunicado oficial en el que aclaró lo ocurrido con el capitán de la Selección Colombia y entregó detalles sobre su evolución médica tras los últimos días de preocupación.

El volante había generado alarma luego de presentar complicaciones tras el amistoso ante Selección de Francia, disputado el pasado 29 de marzo, lo que incluso lo llevó a ser hospitalizado en Estados Unidos.

¿Qué le pasó a James Rodríguez?

Según explicó el club en su comunicado, “el 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al finalizar, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”.

La situación se agravó al punto que, tras una nueva evaluación médica, fue diagnosticado con un cuadro de mayor cuidado.

“Debido a la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo, donde permaneció bajo monitoreo continuo y recibió terapia de líquidos intravenosos. James fue dado de alta y desde entonces se encuentra recuperándose en casa bajo supervisión médica continua”.

Avances en su recuperación y mensaje del club

El panorama actual es más alentador. El propio Minnesota United confirmó que el jugador ya retomó actividades de manera controlada.

“James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad”, señalaron.

Eso sí, su regreso total será progresivo: “Su reincorporación al entrenamiento completo con el equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada completamente por su evolución clínica”.

Además, el club fue enfático en aclarar rumores sobre diagnósticos más graves. “El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”.

Finalmente, pidieron prudencia: “Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James”.