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Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: contundente comunicado de Minnesota United

Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: Minnesota United emitió un comunicado oficial y aclaró su estado tras la hospitalización.

Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
05:46 p. m.
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Hay novedades importantes sobre la salud de James Rodríguez. El Minnesota United emitió un comunicado oficial en el que aclaró lo ocurrido con el capitán de la Selección Colombia y entregó detalles sobre su evolución médica tras los últimos días de preocupación.

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El volante había generado alarma luego de presentar complicaciones tras el amistoso ante Selección de Francia, disputado el pasado 29 de marzo, lo que incluso lo llevó a ser hospitalizado en Estados Unidos.

¿Qué le pasó a James Rodríguez?

Según explicó el club en su comunicado, “el 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al finalizar, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”.

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La situación se agravó al punto que, tras una nueva evaluación médica, fue diagnosticado con un cuadro de mayor cuidado.

“Debido a la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo, donde permaneció bajo monitoreo continuo y recibió terapia de líquidos intravenosos. James fue dado de alta y desde entonces se encuentra recuperándose en casa bajo supervisión médica continua”.

Avances en su recuperación y mensaje del club

El panorama actual es más alentador. El propio Minnesota United confirmó que el jugador ya retomó actividades de manera controlada.

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“James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad”, señalaron.

Eso sí, su regreso total será progresivo: “Su reincorporación al entrenamiento completo con el equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará guiada completamente por su evolución clínica”.

Además, el club fue enfático en aclarar rumores sobre diagnósticos más graves. “El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”.

Finalmente, pidieron prudencia: “Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de seguir especulando sobre la salud de James”.

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