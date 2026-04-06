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Congo prepara una selección competitiva para enfrentar el Mundial: así sorprendería a Colombia

Congo regresa al Mundial con ambicioso plan y pone en alerta a Colombia. ¿Qué tienen pensado?

congo quiere nacionalizar futbolistas mundial vs colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 06 de 2026
04:01 p. m.
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República Democrática del Congo se prepara para el Mundial 2026 y desde ya comenzaron a tomar forma tras su histórica clasificación.

Con refuerzos provenientes del fútbol europeo y una base consolidada, el equipo africano se perfila como un rival competitivo para Selección Colombia en la fase de grupos.

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El equipo africano logró su clasificación tras un dramático triunfo ante Jamaica, sellado con un gol decisivo de Axel Tuanzebe, lo que marcó un hito al regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando participó como Zaire.

Ahora, con la mirada puesta en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el conjunto congoleño busca no ser un simple participante, sino un contendiente capaz de sorprender en el Grupo K, donde enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Estrategia de República Democrática del Congo para el Mundial 2026

Uno de los pilares de la estrategia es la nacionalización de futbolistas que militan en las principales ligas europeas. Según reportes de medios africanos, la federación trabaja en la incorporación de al menos 10 jugadores con raíces congoleñas que actualmente compiten en torneos como la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A.

Entre los nombres que suenan con fuerza para nacionalizarlos están Warren Bondo, Willy Kambwala, Arnaud Kalimuendo y Ezechiel Banzuzi, quienes han tenido protagonismo en clubes europeos.

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A ellos se suman Samuel Mbangula, Jordy Makengo, Antoni Milambo, Dilane Bakwa, Marc Bola y Bradley Locko, conformando una base que podría elevar significativamente el nivel competitivo del equipo.

Esta estrategia no es nueva en el fútbol internacional, pero sí representa una apuesta decidida por potenciar el talento de la diáspora africana. La idea es construir una selección con mayor experiencia, ritmo de competencia y adaptación táctica, factores clave en torneos de alto nivel.

Además, el equipo ya cuenta con figuras consolidadas como Aaron Wan-Bissaka, Cedrik Bakambu y Yoane Wissa, quienes aportan jerarquía y recorrido internacional.

¿Qué impacto tendrá este plan en el grupo de Colombia en el Mundial 2026?

El fortalecimiento de la selección congoleña podría alterar el equilibrio del Grupo K. En el papel, equipos como Portugal y Colombia parten como favoritos; sin embargo, la inclusión de jugadores con experiencia en ligas europeas podría convertir a Congo en un rival incómodo y difícil de descifrar.

Para Colombia, este escenario implica la necesidad de prepararse ante un equipo que combinaría juventud, potencia física y roce internacional.

El duelo entre ambas selecciones está programado para el 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora colombiana), en la segunda fecha de la fase de grupos, un partido que podría ser determinante en la clasificación a la siguiente ronda.

Asimismo, el crecimiento del fútbol africano en los últimos años respalda este tipo de apuestas. Varias selecciones del continente han demostrado capacidad para competir al más alto nivel, apoyadas en futbolistas que se forman en Europa.

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En ese sentido, la estrategia de República Democrática del Congo no solo refleja una planificación deportiva, sino también una tendencia global en la construcción de selecciones más competitivas a partir de la diáspora.

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