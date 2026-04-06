🔴Transmisión EN VIVO de Artemis II de la Nasa: así avanza el vuelo alrededor de la Luna

A través del canal oficial de YouTube de la NASA, millones de personas en todo el mundo pueden seguir en tiempo real la transmisión de la misión Artemis II, que este lunes alcanzó un nuevo récord de distancia respecto a la Tierra.

Los cuatro astronautas a bordo se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de nuestro planeta, superando la marca establecida por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La nave espacial llegó a los 406.778 kilómetros de distancia, más de 6.600 kilómetros por encima del registro anterior. “Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera”, expresó Jenni Gibbons desde el control de la misión en Houston.

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Los astronautas baten récord y observan nuevas zonas lunares

Jeremy Hansen, uno de los integrantes de la tripulación, destacó que el momento busca “desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”.

La misión Artemis II no solo marca un hito en la exploración espacial, sino que también abre la posibilidad de observar regiones de la Luna que hasta ahora solo habían sido vistas mediante imágenes satelitales.

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Los astronautas se preparan para identificar y estudiar cráteres en áreas nunca antes exploradas directamente por el ojo humano, lo que permitirá ampliar el conocimiento científico sobre la superficie lunar.

Cráteres bautizados en honor a la nave y a Carroll Wiseman

En un gesto emotivo, la tripulación decidió nombrar dos cráteres sin designación previa. El primero fue bautizado como “Integrity”, en honor al apodo que los astronautas dieron a su nave espacial.

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El segundo recibió el nombre de “Carroll”, en memoria de Carroll Taylor Wiseman, esposa del comandante Reid Wiseman, fallecida en 2020 a causa de cáncer.

Durante la transmisión en vivo, Hansen señaló que el cráter “es un punto brillante en la Luna” y pidió que fuera reconocido oficialmente con ese nombre.

El momento estuvo acompañado de un silencioso abrazo flotante entre los cuatro astronautas, reflejando la carga emocional de la misión.