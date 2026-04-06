“Lo vi mal”: Luis Díaz se refirió al estado de salud de James Rodríguez tras partido de Colombia

La situación de James Rodríguez sigue generando preocupación en la Selección Colombia. A su bajo ritmo de competencia en su club y las críticas por su rendimiento reciente, ahora se suma un problema de salud que lo aleja momentáneamente de las canchas.

El mediocampista fue hospitalizado en Estados Unidos tras el partido amistoso ante Selección de Francia, disputado el pasado 29 de marzo. Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, el jugador presentó “una afección médica de origen no deportivo”, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico.

Luis Díaz revela cómo vio a James tras el partido

El extremo Luis Díaz habló sobre lo ocurrido y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. “Lo vi un poco mal después del partido. Se sentía mal, creo que con una intoxicación”, aseguró en entrevista con ESPN.

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Preocupación por su futuro rumbo al Mundial 2026

Más allá del momento puntual, el panorama de James genera inquietud de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El volante ha tenido pocos minutos con Minnesota United, situación que afecta su continuidad y ritmo de competencia.

Pese a ello, Luis Díaz destacó la importancia del capitán dentro del grupo. “Él es el capitán, obviamente va a querer estar ahí ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para siempre tratar de ayudar en lo que más se pueda. Él va a querer jugar siempre”, afirmó.

Mientras tanto, la expectativa de los hinchas se centra en su recuperación. La Selección Colombia necesita a su líder en plenitud para afrontar los retos que vienen, especialmente en el camino hacia el próximo Mundial.