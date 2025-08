James Rodríguez vuelve a ser blanco de críticas: Desde España lo 'fulminaron' con comparación

El paso de James Rodríguez por suelo europeo tuvo una serie de altibajos que lo pusieron en el ojo de la crítica por parte de algunos y elogios por parte de otros.

En los últimos días, el nombre del colombiano fue tendencia nuevamente en el viejo continente. En esta oportunidad, desde España fulminaron al volante al catalogarlo como uno "de los peores fichajes" de la historia del Rayo Vallecano, su último club allí.

Fuerte crítica a James Rodríguez desde España

En medio de una conversación en el medio 'Radio Marca', el periodista Pablo Villa puso el nombre de James dentro de este listado.

"El más mediático de todos y el que más le costó colocar en la lista. James llegó con cartel de MVP de la Copa América, generó una ola de ilusión —sobre todo en la comunidad colombiana de Madrid— pero acabó diluyéndose con apenas 6 partidos de Liga y uno de Copa", dijo.

RELACIONADO El papá de James Rodríguez fue operado y esto es lo que se sabe de su salud

Y agregó: "Es verdad que siempre ha sido un jugador más de selección que de clubes, ahí está su currículo reciente. No se adaptó, no presionaba, no encajaba en el sistema. Se fue con una sola asistencia".

Foto: @jamesrodriguez10 en Instagram.

¿Cómo le ha ido en esta temporada a James con León?

Vale la pena resaltar que en esta temporada, James Rodríguez ya suma una anotación (vs. Chivas) y una asistencia que se dio en la reciente Leagues Cup ante Montreal.