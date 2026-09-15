¿James Rodríguez viajará a Bogotá para debutar ante Internacional? Esto se sabe

La presencia de James Rodríguez en Bogotá para el partido entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá mantiene la expectativa entre los hinchas verdolagas.

A pocas horas del encuentro, han surgido diferentes versiones sobre el viaje del volante y la posibilidad de que finalmente tenga sus primeros minutos con el equipo antioqueño.

Sin embargo, periodistas que siguen de cerca la actualidad de Atlético Nacional aseguran que, salvo algún cambio de última hora, James sí estará disponible para este compromiso de la Liga BetPlay.

James Rodríguez sí viajaría a Bogotá

El periodista Juan David Londoño entregó información sobre la situación y señaló que "Se mantiene hasta este momento: De no pasar nada extraordinario, James Rodríguez estaría disponible para Lucas González ante Inter en Bogotá."

Además, Londoño indicó que el rival ya recibió la información correspondiente para preparar todo lo relacionado con la llegada del jugador.

"Internacional de Bogotá ya fue notificado por parte de Atlético Nacional sobre la convocatoria y viaje de James Rodríguez a Bogotá para coordinar logística y seguridad", explicó.

Esto refuerza la versión de que el mediocampista colombiano hará parte de la delegación de Nacional para el encuentro en la capital.

El debut de James genera gran expectativa

La expectativa alrededor de James Rodríguez también se refleja en el interés de los aficionados. La boletería para el compromiso en el estadio de Techo ya se encuentra agotada, por lo que se espera un escenario con una importante presencia de público.

Atlético Nacional se medirá con Internacional de Bogotá este miércoles 16 de septiembre, desde las 8:20 p. m., en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Por ahora, todo apunta a que James Rodríguez viajará a Bogotá y estará a disposición de Lucas González. No obstante, la confirmación definitiva de su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico y de las condiciones del partido.