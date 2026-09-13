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¿James Rodríguez debuta hoy con Atlético Nacional? Estos son los convocados ante Águilas Doradas

James Rodríguez será presentado este domingo con Atlético Nacional, pero no fue convocado ante Águilas Doradas. ¿Cuándo podría debutar?

James Rodríguez en Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Sebastián Montañez

septiembre 13 de 2026
09:29 a. m.
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La expectativa por ver a James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional aumentó en las últimas horas.

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El volante tendrá este domingo 13 de septiembre su presentación oficial ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, pero su esperado debut deberá esperar: el futbolista no aparece entre los convocados para enfrentar a Águilas Doradas.

¿James Rodríguez jugará con Atlético Nacional este domingo?

Aunque durante los últimos días se habló de la posibilidad de que James tuviera sus primeros minutos este domingo, finalmente el cuerpo técnico encabezado por Lucas González decidió no incluirlo en la convocatoria.

El mediocampista ya completó tres rutinas de entrenamiento con el conjunto verdolaga, pero Nacional optó por darle más tiempo de preparación antes de llevarlo a competencia.

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Eso no impedirá que James sea protagonista de la jornada. Su presentación ante la afición está programada para las 2:45 p. m. en el Atanasio Girardot, antes del compromiso frente a Águilas Doradas.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el próximo partido. Todo apunta a que su posible estreno podría producirse el miércoles 16 de septiembre ante Internacional en Bogotá, aunque será el cuerpo técnico el encargado de confirmar cuándo estará disponible para jugar.

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Águilas Doradas

Para el compromiso de este domingo, Lucas González eligió una nómina de 20 futbolistas. Entre los nombres aparecen Armani, Cardona, Morelos y Sarmiento.

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Arqueros: Armani y Marquínez.

  • Defensas: N. Parra, Tesillo, Reyes, Román, Velásquez y Casco.
  • Volantes: Zapata, Cabrera, Cardona, Rengifo, Rojas y Ríos.
  • Delanteros: Arango, K. Parra, Moreno, Sarmiento, Poveda y Morelos.

La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de Atlético Nacional confirma que los aficionados tendrán que esperar para verlo oficialmente dentro del terreno de juego.

Por ahora, el primer encuentro con la hinchada será desde la tribuna y durante el acto preparado para darle la bienvenida como nuevo jugador verdolaga.

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