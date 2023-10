Sigue callando críticas: Conmebol eligió a James Rodríguez dentro del 11 ideal de la fecha

Ni muy muy, ni tan tan. Con esa expresión coloquial se puede definir el rendimiento de la Selección Colombia en esta doble fecha de eliminatorias. No ganó ningún partido, pero tampoco perdió y aunque solo sumó dos puntos, sumar es lo importante.

¿Qué se pudo terminar mejor? No hay ninguna de eso, de hecho, por eso todavía duele la manera en la que se dio el empate contra Uruguay la semana pasada en Barranquilla. Sin Colombia sufrir mucho, los 'charrúas' sacaron un penal de la ventana en el final del encuentro y con eso pudieron rescatar un punto que para ellos significó casi una victoria.

Aunque las críticas estén a la hora del día un día después de haber finalizado la jornada de eliminatorias, el balance general de la Selección Colombia hay que mirarlo con lupa y rescatar lo bueno que se hizo. Es más, queda la sensación que la 'tricolor' terminó mejor en cada partido que su respectivo rival.

Eso en parte fue por los puntos altos que tuvo el equipo en lo individual. Por ejemplo, contra Uruguay fue el partido en el que más se notaron esos picos diferenciales, como Camilo Vargas, Jhon Arias y James Rodríguez.

Con el '10' había muchas dudas sobre todo por cómo venía en Sao Paulo, con dos penales fallados en los últimos partidos, pero Néstor Lorenzo le dio el espaldarazo para ponerlo de titular y de capitán en ambas salidas, y la verdad es que respondió. No solo fue el gol contra los 'charrúas', sino también una gran contribución en la transición defensiva y ofensiva, y sacando toda su calidad para ponerla al servicio del colectivo y elaborando jugadas peligrosas en ataque. Que no fueran aprovechadas por sus compañeros ahí ya no era culpa suya.

James Rodríguez, dentro del 11 ideal de la fecha de Conmebol

Contra Ecuador, James volvió a destacarse, más que todo en el segundo tiempo, siendo importante en la construcción de juego de Colombia y manejando los tiempos para saber el momento indicado para atacar.

Le puede interesar: Revelan razón por la que Luis Díaz fue el encargado de cobrar el penal de Colombia vs. Ecuador

Ese buen rendimiento no pasó por desapercibido ante la Conmebol, que decidió incluir a James Rodríguez dentro de su once ideal de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas de octubre. El colombiano integra el cuarteto ofensivo junto a Yeferson Soteldo, Darwin Núñez y Lionel Messi.

Argentina y Venezuela son los países que más jugadores aportan a este selecto equipo. Además de Messi, Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico también están por parte de la 'albiceleste0, y por la 'vinotinto', fueron elegidos el arquero Rafael Romo y el zaguero Wilker Ángel.

Ningún brasileño

Nahitán Nández es junto a Núñez el otro uruguayo incluido y Piero Hincapié y Moisés Caicedo son la cuota de Ecuador. Lo que destacado de esto, y que los estadígrafos deberán buscar, es hace cuánto no aparecía ni un solo jugador brasileño en el once ideal de la fecha de eliminatorias de Conmebol.

El 11 ideal completo de la fecha de octubre de las eliminatorias Conmebol

Mire acá: Lista la boletería para el partido entre Colombia y Brasil en Barranquilla