¿James Rodríguez jugó su último partido por Eliminatorias en Barranquilla? Imagen le da la vuelta al mundo

El jueves 4 de septiembre de 2025, la Selección Colombia se reencontró con el triunfo tras seis partidos y aseguró su clasificación al Mundial del 2026.

En el Metropolitano de Barranquilla, la 'tricolor' enfrentó a Bolivia y la venció 3-0 con goles de James David Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Por lo tanto, llegó a 25 puntos y, a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, aseguró su presencia en el certamen mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, logró su tercera clasificación mundialista y se vio muy conmovido sobre el final del partido. De hecho, no pudo contener las lágrimas en los últimos minutos.

Además, después de que se acabó el partido y quedó asegurada la clasificación, el '10' tuvo un gesto que desató una ola de rumores y le está dando la vuelta al mundo. ¿Cuál fue?

¿James David Rodríguez jugó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en Barranquilla?

Casi dos horas después de que se acabó el partido vs. Bolivia, James Rodríguez se quedó solo en el césped del estadio Metropolitano y se sentó en la mitad de la cancha.

Fue así como, casi de inmediato, en las redes sociales comenzó a rumorarse que estaría nostálgico porque, tal vez, pudo haber jugado su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en Barranquilla.

Sin embargo, el '10' aún no ha confirmado que el partido vs. Bolivia haya sido el último en el país por Eliminatorias, aunque sí manifestó que estará en el Mundial, pero que no se sabe qué pasará después.

"Sí, claro, cómo no, voy a estar en el Mundial y ya luego veremos", afirmó James Rodríguez en diálogo con el equipo de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol.

James Rodríguez abrió el triunfo de la Selección Colombia vs. Bolivia, en Eliminatorias Sudamericanas

El capitán de la Selección Colombia volvió a aparecer cuando el país más lo necesitaba y abrió el marcador en la victoria vs. Bolivia.

Sobre el minuto 31, Luis Díaz tomó un rebote en el borde del área, le entregó el balón a Santiago Arias en la banda derecha y el lateral la cruzó hacia el medio para que James Rodríguez rematara de primera y venciera al arquero Lampe.