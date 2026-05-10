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Hugo Rodallega volvió a lanzar pulla al América luego de marcarle gol con Santa Fe

Hugo Rodallega marcó en el empate entre Santa Fe y América de Cali y sorprendió con una confesión sobre su deseo de jugar en la ‘Mecha’: “Intenté hacer de todo para llegar”.

Hugo Rodallega con Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
03:52 p. m.
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Hugo Rodallega volvió a ser protagonista con Independiente Santa Fe en un partido cargado de emociones. El delantero anotó el gol del empate 1-1 frente a América de Cali en la ida de los Play-Off de la Liga BetPlay y, más allá del resultado, dejó una de las declaraciones más sinceras de la jornada.

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El experimentado atacante apareció en un momento clave del compromiso disputado en Cali y celebró su primer gol contra la ‘Mecha’ vistiendo la camiseta cardenal. Del otro lado también respondió la experiencia, pues el empate definitivo fue obra de Adrián Ramos, otro referente histórico del fútbol colombiano.

La serie quedó abierta y todo se definirá el próximo 12 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

Rodallega y su emotiva confesión sobre el América

Tras el compromiso, Rodallega atendió a los medios en zona mixta y habló del significado especial que tuvo marcarle al equipo del cual es hincha desde niño. El atacante dejó claro que siempre existió el deseo de jugar en el conjunto escarlata, aunque finalmente nunca se dio.

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“La celebración es una dedicatoria que tengo con mi familia, en realidad yo no tendría por qué pedirle disculpas a la hinchada del América, ellos saben que yo desde niño soy hincha del equipo. Intenté hacer todo a mi alcance para llegar, pero la gente que decide no lo quisieron.”

Las palabras del delantero rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, especialmente por reconocer públicamente que buscó vestir la camiseta americana antes de llegar a Santa Fe.

El recuerdo de su padre y un gol especial

Rodallega también contó que la única disculpa que sentía necesaria era para su padre, ya fallecido, quien era un fiel seguidor del América de Cali.

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“A la final le pedí disculpas a mi papá que ese sí es hincha del América durísimo.”

Este fue el primer gol de Hugo Rodallega frente al América siendo jugador de Santa Fe. Anteriormente ya le había marcado al cuadro vallecaucano cuando defendía los colores del Deportivo Cali.

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