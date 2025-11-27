Filtran el que sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: "es el más cercano"

La confirmación de que James Rodríguez no continuará en el Club León de México al finalizar su contrato en diciembre de 2025 ha encendido los rumores sobre lo que será la próxima temporada.

El talentoso mediocampista colombiano, que llegó a tierras aztecas a comienzos de 2025, se encuentra nuevamente en una encrucijada.

Ante este panorama, el 10 ha estado en boca de varios clubes que lo pretenden para el siguiente año. Aunque algunos ya han descartado la posibilidad, otros siguen de cerca e incluso han dado un paso más cercano por tenerlo en sus filas.

Este es el club que "está más cerca de James"

La lista de pretendientes es larga, sin embargo, habría un claro favorito para quedarse con los servicios del capitán de la Selección Colombia.

Según la información conocida por el periodista Oscar Brizz, el futuro de James seguiría en México, más exactamente en Pumas, equipo que ha estado pendiente.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas”, informó Brizz el comunicador.

Y agregó: “El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes. Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”.