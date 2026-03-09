CANAL RCN
Atento: este es el plazo MÁXIMO para reclamar el medio día libre por votar en las elecciones del 8 de marzo

En caso de que usted haya sido jurado de votación, tiene derecho a un día completo.

Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
11:08 a. m.
El 8 de marzo se vivió una nueva jornada electoral en Colombia.

Desde muy temprano, los ciudadanos asistieron a su puesto de votación para votar por el Senado, la Cámara y las consultas interpartidistas.

¿Cómo reclamar el medio día libre en el trabajo por votar en las elecciones del 8 de marzo?
Al cierre de la jornada, el Senado quedó conformado con 25 curules para el Pacto Histórico, 17 para el Centro Democrático, 13 para el Partido Liberal, 11 para Alianza Verde, 10 para el Partido Conservador, 9 para el Partido de la U, 7 para Cambio Radical, 5 para Ahora Colombia y 3 para Salvación Nacional.

Además, los ganadores de las consultas fueron Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras.

Como está estipulado en la ley, todos los ciudadanos que asistieron a las urnas y recibieron su respectivo certificado electoral, pueden solicitar medio día libre en sus trabajos.

Este es totalmente remunerado, de acuerdo a lo que se plantea en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe un plazo límite para solicitarlo. ¿Cuál es?

Esta es la fecha límite para reclamar el medio día libre por votar

Los ciudadanos que hayan recibido su certificado pueden presentarlo ante el área de Recursos Humanos de sus trabajos o directamente a su jefe inmediato y acordar la fecha en la que necesitan el medio día libre.

No obstante, es fundamental saber que este proceso tiene que realizarse únicamente dentro de los siguientes 30 días a la jornada electoral.

¿En el caso de los jurados de votación es el mismo plazo?

A diferencia del resto de ciudadanos, los jurados de votación pueden solicitar un día libre totalmente remunerado en sus empresas.

Además, su plazo para solicitarlo y que se haga efectivo no es de 30 días, sino de 45.

De igual manera, se debe tener en cuenta que, en caso de que el jefe inmediato niegue ese tiempo libre, se puede presentar una queja formal ante el Ministerio de Trabajo.

 

 

