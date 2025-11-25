CANAL RCN
James Rodríguez y los rumores sobre Millonarios: Enrique Camacho los confirmó

El presidente del cuadro bogotano se refirió a la posibilidad de que James Rodríguez termine llegando al fútbol colombiano.

noviembre 25 de 2025
12:37 p. m.
James Rodríguez nuevamente está sin equipo tras su paso por el Club León de México. El volante cucuteño no extendió su vínculo para el año 2026 y desde ya hay rumores con equipos que estarían interesados en su contratación.

En medio de todo, se comenzó a hablar de una opción de que termine en el fútbol colombiano tras un supuesto interés de Millonarios, club que ya logró tener a Radamel Falcao García en sus filas. Aunque parecía que la situación no pasaría de rumores de prensa, desde las directivas confirmaron las conversaciones.

Enrique Camacho confirmó los rumores

Este martes 25 de noviembre, Millonarios llevó a cabo una rueda de prensa para presentar a su nuevo director deportivo, el argentino Ariel Michaloutsos, en donde los medios aprovecharon para consultar a los directivos sobre esta supuesta opción de mercado.

Allí, Enrique Camacho, presidente del equipo, confirmó que sí llegaron tener diálogos con el capitán de la Selección Colombia, pero que en este momento sería una opción que se podría descartar. "Tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no han avanzado mucho".

El directivo comentó que el jugador todavía tiene grandes opciones en el mercado. "James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes que explorar".

James Rodríguez: opción a futuro con Millonarios

Por otro lado, Camacho explicó que la situación con James se podría comparar con la de Falcao, explicando que al 'Tigre' no lo lograron contratar en su primer intento, pero que siguieron intentando hasta que llegó.

"James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao, lo buscamos hasta que pudimos lograrlo (...) Seguiremos teniéndolo siempre en el radar", finalizó Camacho.

