CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez encendió León: visita sorpresa, firmas y un caos ‘mágico’

James Rodríguez generó un poco de caos en las calles de León y algunos aficionados hablaron sobre cómo fue el momento.

James Rodríguez
Foto: @JULIO_SAUCEDO

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
03:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presencia de James Rodríguez sigue siendo un imán para los aficionados en México. El mediocampista colombiano, que no pudo estar presente en el último compromiso del León frente a Monterrey, sorprendió este miércoles al visitar una de las tiendas oficiales del club, donde compartió un rato con los fanáticos que llegaron para verlo.

Un encuentro que nadie quería perderse

La noticia de que el ‘10’ esmeralda estaría en el establecimiento corrió rápidamente y decenas de seguidores se acercaron con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo. James, con la amabilidad que lo caracteriza, atendió a varios hinchas, quienes no ocultaron su emoción al ver de cerca a la figura internacional que refuerza al León esta temporada.

¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'
RELACIONADO

¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'

Uno de los seguidores que logró una firma en su camiseta no dudó en describir el momento como “mágico”, reflejando el impacto que tiene la estrella cafetera en la afición.

El furor superó las expectativas

Sin embargo, la gran cantidad de personas que llegaron al lugar convirtió la jornada en un momento un poco caótico. No todos los hinchas pudieron acercarse al futbolista, lo que generó cierta frustración entre quienes hicieron largas filas para ver a su ídolo. Aun así, la mayoría valoró el gesto de James al tomarse el tiempo para compartir con ellos, pese a su apretada agenda.

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México
RELACIONADO

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México

Esta aparición pública confirma el cariño que ha despertado en la afición de León y la expectativa que hay por verlo brillar en el terreno de juego una vez esté disponible para competir nuevamente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

¿Hay oferta por James Rodríguez? Presidente del Club León aclara la situación del '10'

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Junior de Barranquilla

Michael Ortega reveló la pelea a puños que casi estalla con su DT en el Junior

Otras Noticias

Artistas

Expareja de Karina García salió de prisión y reveló fotos del drama que vivió en el centro penitenciario

Smayv, la expareja de Karina García, tuvo que enfrentar un proceso judicial después de un proceso de requisa.

SITP

VIDEO | Bus del SITP embistió a una persona y chocó con una vivienda: hubo varios lesionados

El hecho se presentó en la localidad de Suba. Cinco personas quedaron lesionadas.

Artistas

Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

Icfes

Tome nota: este es el puntaje en el ICFES que se necesita para acceder a una beca en Colombia

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos