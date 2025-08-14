James Rodríguez encendió León: visita sorpresa, firmas y un caos ‘mágico’

La presencia de James Rodríguez sigue siendo un imán para los aficionados en México. El mediocampista colombiano, que no pudo estar presente en el último compromiso del León frente a Monterrey, sorprendió este miércoles al visitar una de las tiendas oficiales del club, donde compartió un rato con los fanáticos que llegaron para verlo.

Un encuentro que nadie quería perderse

La noticia de que el ‘10’ esmeralda estaría en el establecimiento corrió rápidamente y decenas de seguidores se acercaron con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo. James, con la amabilidad que lo caracteriza, atendió a varios hinchas, quienes no ocultaron su emoción al ver de cerca a la figura internacional que refuerza al León esta temporada.

Uno de los seguidores que logró una firma en su camiseta no dudó en describir el momento como “mágico”, reflejando el impacto que tiene la estrella cafetera en la afición.

El furor superó las expectativas

Sin embargo, la gran cantidad de personas que llegaron al lugar convirtió la jornada en un momento un poco caótico. No todos los hinchas pudieron acercarse al futbolista, lo que generó cierta frustración entre quienes hicieron largas filas para ver a su ídolo. Aun así, la mayoría valoró el gesto de James al tomarse el tiempo para compartir con ellos, pese a su apretada agenda.

Esta aparición pública confirma el cariño que ha despertado en la afición de León y la expectativa que hay por verlo brillar en el terreno de juego una vez esté disponible para competir nuevamente.