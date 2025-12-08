CANAL RCN
Deportes

James enciende alarmas en la selección por sorpresiva ausencia con León de México

James Rodríguez no hizo parte de la convocatoria del último juego de León y su entrenador habló sobre la situación del 10.

James Rodríguez Club León
FOTO: Club León - Facebook

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
03:42 p. m.
La ausencia de James Rodríguez en el compromiso que el León disputó la noche de este lunes frente a Monterrey encendió las alarmas tanto en México como en Colombia. El volante cucuteño no fue incluido en la convocatoria del conjunto esmeralda, situación que generó sorpresa entre los aficionados del club y los seguidores del jugador en su país natal.

El colombiano, quien se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la Liga MX, había sido habitual en las alineaciones recientes, por lo que su baja levantó especulaciones inmediatas.

Tras la victoria de Monterrey, el director técnico del León, Eduardo Berizzo, fue consultado por la ausencia del mediocampista y aclaró la situación. “James tenía una dolencia ayer (domingo), hoy no se recuperó (lunes), se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”, explicó el estratega argentino en rueda de prensa postpartido, descartando, por ahora, que se trate de una lesión grave.

Preocupación en la Selección Colombia

La noticia no pasó desapercibida para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, que espera contar con su capitán para la próxima doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, tiene previsto incluir a James en la convocatoria para los partidos de principios de septiembre frente a Bolivia y Venezuela, dos compromisos que serán determinantes en la lucha por la clasificación.

La dolencia del volante genera inquietud, ya que el tiempo de recuperación es corto y su estado físico será clave para enfrentar a rivales directos en la tabla. La experiencia y calidad del jugador son consideradas fundamentales para el planteamiento ofensivo del combinado tricolor, por lo que se espera que en los próximos días se tengan noticias más claras sobre su evolución.

Un reto físico y mental para James

De confirmarse que la molestia es menor, James Rodríguez deberá enfocarse en un proceso de recuperación exprés para llegar en óptimas condiciones a la cita con la Selección. Tanto en México como en Colombia, la expectativa crece sobre su disponibilidad y rendimiento, conscientes de que su liderazgo y visión de juego pueden marcar la diferencia en partidos de alta exigencia. Por ahora, la prioridad será que el cucuteño supere esta incomodidad física y retome su papel protagónico lo antes posible.

